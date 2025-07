AIGA Grosseto rinnova il Direttivo: continuità e impegno per il biennio 2025–2027

Confermata la presidenza di Fivizzani. L’Associazione rilancia il suo ruolo nella formazione giuridica e nella difesa dei diritti, a partire dalle carceri e dai temi sociali più attuali.

Grosseto: In data 23/07/2025, la Sezione Grossetana dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati ha rinnovato le cariche direttive per il biennio 2025-2027.

L’Assemblea ha votato deliberando la conferma del Presidente in carica, Avv. Roberto Andrea Fivizzani, nonché dei Consiglieri Avv.ti Linda Patrone, Marlene Rossi, Camilla Toninelli, Alessio Fedi, Marco Tufo, Francesca Tancredi, Andrea Ricciardi e Alessio Fiacchi, ai quali si aggiunge, quale membro di diritto in quanto ultimo past-president, l’Avv. Tommaso Ceciarini.

L’Associazione, nel biennio appena trascorso, si è confermata motore di formazione avanzata, organizzando convegni di altissimo profilo su questioni di grande attualità dal punto di vista tanto giuridico quanto sociale, tra le quali si annoverano l’oblio oncologico e il fine vita, tema, quest’ultimo, oggetto di recente legiferazione da parte della Regione Toscana.

Al centro dell’azione AIGA vi è anche l’ONAC – Osservatorio Nazionale sulle Carceri, organismo attivo nella promozione della legalità, della tutela dei diritti dei detenuti e del dialogo con le istituzioni penitenziarie. Grazie ad iniziative concrete, l’ONAC opera per diffondere consapevolezza sulle procedure carcerarie, garantendo monitoraggio, sensibilizzazione e proposte migliorative per un sistema più giusto.

Leadership rinnovata, impegno confermato: l’AIGA – associazione tra le più rappresentative della categoria – nello svolgere con impegno la propria azione nel formare, supportare, rappresentare e difendere la giovane Avvocatura, conferma dunque, anche a livello locale, la propria vocazione a rappresentare una voce autorevole tra le Istituzioni Forensi.

Nel prossimo biennio, l’Associazione dovrà, ancora una volta, essere pronta ad affrontare le nuove sfide cui è chiamata l’Avvocatura tutta, e nel farlo sarà importante tornare a ragionare non come singoli individui, bensì come categoria, nel rispetto sia della professione, sia del delicato ruolo che l’Avvocato è chiamato a svolgere nei confronti di tutta la comunità.