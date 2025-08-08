Ambiente Agroecologia, cultura e grandi live: sabato 9 agosto Festambiente entra nel vivo con Africa Unite & The Bluebeaters 8 agosto 2025

Rispescia: Giornata ricca di eventi a Festambiente, il festival nazionale di Legambiente che domani, sabato 9 agosto, si conferma ancora una volta punto di riferimento per chi crede in un futuro più sostenibile, tra grandi nomi della musica italiana, dibattiti, teatro e cinema ambientale. Il fitto programma prende il via alle 19.00 con il doppio appuntamento di apertura: Nella Piazza Economia Civile, Margherita Ambrogetti Damiani , responsabile della comunicazione del festival, dialogherà con due icone della musica italiana: Africa Unite e The Bluebeaters – The Originals , protagonisti più tardi sul palco dei grandi concerti.

Allo Spazio Dibattiti, si parlerà di agroecologia, transizione agricola e filiere sostenibili, con ospiti di altissimo profilo tra cui Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente, Barbara Nappini (Slow Food), Maria Grazia Mammuccini (FederBio), Dario Nardella (Parlamento europeo), Francesco Battistoni (Camera dei Deputati) e numerosi rappresentanti di imprese leader nel settore agroalimentare sostenibile. Modera Francesco Loiacono, direttore de La Nuova Ecologia. A seguire, sarà conferito il Premio Ambasciatori per l'Agrivoltaico 2025 promosso da Legambiente, con la partecipazione di Angelo Gentili, referente nazionale agricoltura. Alle 19.00 spazio anche al teatro, tra gli ulivi del festival, con la suggestiva performance "Il grande libro. Canto alla libertà" di Elena Bucci, proposta da Teatro nel Bicchiere. La serata prosegue alle 21.00 con l'incontro "La Maremma a piedi: storie, sapori e cammini di frontiera" con Irene Pellegrini e la presentazione del suo libro "A piedi nel Far West", a cura di Effigi. Sempre alle 21.00, il Clorofilla Film Festival propone due proiezioni imperdibili: "Niccioleta. Storie sopra e sotto la terra" (17') di Irene Paoletti, che sarà presente in sala

A seguire, "L'ultimo spettacolo" (73') di Andrea Morabito, presentato da Antropocine. Amanti del jazz? L'appuntamento è alle 21.30 al Ristorante Peccati di Gola con The Jazz Strings Duo, accompagnati da uno special guest d'eccezione: Klaus Lessmann. Gran finale alle 22.00 sul palco dei concerti: l'energia in levare di Africa Unite & The Bluebeaters – The Originals, in una serata che si preannuncia esplosiva. Una fusione tra reggae e rocksteady che farà ballare tutta Rispescia sotto le stelle. Info e programma completo su: www.festambiente.it



