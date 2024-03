“Agrischool... Agri is cool”, nasce collaborazione con Scuole bilingue Grosseto: tutta in inglese

Grosseto: Nasce una nuova collaborazione, quella tra le Scuole bilingue paritarie di Grosseto e il Centro della Scienza e della Tecnica, laboratorio della Fondazione Polo Universiatrio congiunto con l'Università degli Studi di Siena. L'occasione è il progetto “Agrischool, Agri is Cool”, che ha fatto conoscere ai bambini della scuola materna ”Il Cucciolo” la magia della vita, partendo dal seme fino alla pianta. E c'è una particolarità: per l'istituto, che conta su insegnanti madrelingua e bambini già preparati all'inglese, la lezione è stata svolta interamente in lingua. Il laboratorio multidisciplinare, che ha sede in via Ginori 41, è un punto di riferimento per il territorio per il settore tecnico-scientifico, le scienze naturali, la biologia e la tecnologia. Non fanno riferimento a questa realtà solo gli studenti del Polo universitario grossetano, ma anche le scuole maremmane, a partire proprio dall'infanzia. Il progetto, finanziato dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana, vede la compartecipazione dell'Università di Siena, sotto la responsabilità scientifica della Professoressa Sonia Carmignani, ordinario della cattedra di Diritto Agrario al Dipartimento di Giurisprudenza, e di quattro aziende agricole del territorio grossetano; esso prevede attività laboratoriali adatte a stimolare processi di apprendimento e creatività in bambini in età prescolare (3-5 anni) attraverso visite guidate alle aziende agricole aderenti al progetto e nei laboratori disponibili per offrire un'esperienza formativa di educazione ambientale e alimentare.



“Il progetto – dice la direttrice delle scuole bilingue di Grosseto Ambra Antonelli – ci è sembrata un'ottima opportunità di crescita per i nostri bambini: in questo modo, già dalla scuola dell'infanzia, c'è un avvicinamento alle materie scientifiche, sempre in lingua inglese, come del resto si svolge il 50% delle nostre lezioni. Inoltre, la posizione della nostra scuola, che si trova in via Saffi, ci consente di poter rendere ancora più operativa la collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano, anch'esso nel centro storico, a due passi da noi”.

“Il Centro della Scienza e della Tecnica – afferma Giacomo Spinsanti, del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’Università di Siena e responsabile scientifico del progetto – è un laboratorio tecnologico all’avanguardia che opera nel campo della divulgazione scientifica a servizio delle scuole di ogni ordine e grado. Negli ultimi due anni scolastici, più di 2300 tra studentesse e studenti delle scuole grossetane e della Provincia, sono passati attraverso il Centro per svolgere attività laboratoriali legate al settore delle discipline Stem. La nostra missione è quella di potenziare risorse e conoscenza per un accesso sempre più uniforme a percorsi di studio e professionali nel campo scientifico, azzerando le diversità di genere e sociali. Il recente riconoscimento di laboratorio congiunto

dell’università senese ci permette inoltre di iniziare a operare anche nel settore della ricerca, offrendo l’opportunità alle studentesse e agli studenti grossetani e non di svolgere tesi di laurea e dottorati di ricerca nella nostra città.”