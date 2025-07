Agrifiera di Riparbella – 32° edizione

La storica Agrifiera torna a Riparbella con tutto il suo carico di tradizione e autenticità.

Riparbella: La manifestazione – che si svolgerà sabato 2, domenica 3 e lunedì 4 agosto con la consueta organizzazione di Pro Loco e Comune di Riparbella – prende spunto e ispirazione dell’antica Fiera del Bestiame (essenzialmente bovino) e oggi, alla sua 32° edizione, è di fatto diventata la “Fiera agricola e dei vecchi mestieri” di Riparbella. La tre-giorni di quest’anno sarà un vero e proprio viaggio nella bellezza rurale delle colline pisane. Attrezzature agricole, esposizione di bestiame locale, mezzi d’epoca, degustazioni di prodotti a km 0, stand gastronomici con cucina campagnola e piatti tipici della tradizione toscana: un concentrato di cultura contadina a 360 gradi.

Appuntamento negli spazi de “Il Giardino” in Località La Fagiolaia, è qui che ogni sera saranno in funzione gli stand gastronomici con specialità locali, prodotti contadini e menù suddivisi in Angolo della tradizione (con zuppa alla riparbellina - cucinata dalle tre mitiche 'ragazze' Anna, Ottorina e Ubaldina -, lasagne, trippa alla contadina e stinco di maiale con i fagioli lessi), Angolo del fritto (con zonzelle e zonzellone) e Angolo della Griglia (tra grigliata, salsicce e spiedini). Il tutto innaffiato con il vino delle nove cantine di Riparbella.

Non mancheranno spettacoli, musica e animazione per i più piccoli.

Ad aprire la manifestazione, il pomeriggio sabato 2, sarà un momento importante, legato alla comunità: il memorial Perino Vanni, figura riparbellina molto amata e attiva sul territorio, scomparsa un anno fa. Per ricordare Pierino Vanni ci sarà una sfilata di auto d’epoca (comprese quelle che appartenevano a lui) a cura dell’Associazione “Garage del Tempo”, con partenza da Il Giardino fino al centro storico di Riparbella e ritorno.

Tra gli ospiti, il ritorno della ‘Scuola’ di falconeria con esibizioni e dimostrazioni per scoprire l’antica arte patrimonio culturale immateriale dell’umanità (a disposizione dei presenti ci saranno, domenica 3 e lunedì 4 agosto, gli esperti dell’associazione Fc Falconeria di Lari). Alfonso il pony e Ringo accoglieranno grandi e piccini per il battesimo della sella.

Infine, la seconda edizione dell’Estemporanea di Pittura Premio Renzo Meini che ha raddoppiato le iscrizioni: circa 40 quelle di quest’anno, con un numero sempre maggiore di bambini e premi per tutti grazie alla generosità delle attività commerciali e ricettive di Riparbella.

Tutte le info su: www.prolocoriparbella.it

Ecco il programma dei tre giorni.

Sabato 2 agosto

Ore 17:30

Sfilata delle auto d’epoca a cura dell’Associazione “Garage del Tempo”

Concorso Memorial Pierino Vanni

Ore 18:00

Messa in moto dei trattori e grande sfilata dei mezzi agricoli tradizionali

Ore 18:30

Ponylandia – Battesimo della sella per grandi e piccini con “Alfonso il Pony” e “Ringo” il ciuchino

Ore 19:30

Apertura Stand Gastronomici con i sapori autentici della tradizione rurale di Riparbella.

Ore 20:30

Concerto di Max De Palma

Domenica 3 agosto

Ore 08:00

Apertura 2ª Edizione del Concorso di Pittura Estemporanea “Renzo Meini”

Tema: “Colori e Amicizia in Natura” – Pennellate di bellezza tra gli ulivi e le vigne.

Ore 18:00

Sfilata dei trattori tradizionali

Ore 18:30

Ponylandia – Battesimo della sella con Alfonso e Ringo.

Ore 19:00

Premiazione del Concorso di Pittura Estemporanea – Conduce Claudia Querci dell’Amministrazione Comunale di Riparbella.

Ore 20:00

Presentazione del libro “Il Mondo della Donna Toscana”

Aperutra Stand Gastronomici

Ore 20:30

Spettacolo di Falconeria con l’Associazione FC

Lunedì 4 agosto

Ore 18:00

Sfilata dei trattori tradizionali

Ore 18:30

Ponylandia – Battesimo della sella

Ore 19:00

Spettacolo di Falconeria

Ore 19:30

Apertura Stand Gastronomici

Ore 21:00

Concerto “The Flower” – Together is better