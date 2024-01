Agricoltura, Tozzi (FdI): “Grande soddisfazione per nomina responsabile dipartimento agricoltutura"

La consigliera di Fratelli d’Italia: “L’agricoltura rappresenta un'eccellenza nel collegio dove sono stata eletta, quello di Chianti, Mugello e Valdisieve”



Firenze: “E’ con grande soddisfazione che ho accolto la nomina a responsabile del dipartimento agricoltura regionale di Fratelli d’Italia. Sono temi a me cari e di cui mi sono occupata da sempre nel collegio dove sono stata eletta, quello del Chianti, Mugello e Valdisieve, dove l’agricoltura è pane quotidiano e rappresenta un valore aggiunto per il Pil regionale”.

A dirlo è la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Elisa Tozzi.

“Le politiche del Governo Meloni e gli interventi del ministro Lollobrigida hanno rimesso al centro dell’agenda politica l’agricoltura valorizzando il ruolo degli imprenditori nell’economia nazionale e regionale, a partire dalle aree interne - sottolinea Tozzi -. Il mio obiettivo, nel ricoprire l’incarico che mi è stato affidato, è quello di ascoltare i territori, le associazioni di categoria e i singoli imprenditori per raccogliere proposte, idee da trasformare in azioni concrete. L’agricoltura, così come l’allevamento, sono presidi imprescindibili per la Toscana, sottraggono terre e pascoli all’abbandono ma hanno bisogno di un costante sostegno per far fronte all’emergenza lupi, ibridi e ungulati, all’aumento dei prezzi di materie prime e carburanti. Dobbiamo garantire ad operatori e associazioni strumenti sempre più efficaci per aiutarli nelle loro attività”.

"Il lavoro del dipartimento nazionale Agricoltura di Fratelli d'Italia – dice la deputata di FdI Chiara La Porta - rappresenta quanto il Governo Meloni stia valorizzando un asset strategico per l'economia del nostro paese. Il nostro impegno per il rilancio del settore e per l'agroalimentare anche in Toscana è costante. Proseguiremo il nostro lavoro garantendo agli operatori e alle associazioni di categoria strumenti e proposte sempre più efficaci per venire incontro alle esigenze e alle peculiarità dei nostri territori"

"La ripartenza del dipartimento Agricoltura di Fratelli d'Italia, anche a livello regionale, non solo è un'ottima notizia per il settore della Toscana – dice il coordinatore regionale di FdI Fabrizio Rossi - ma è una delle iniziative più rappresentative e concrete del lavoro e dell'impegno che il nostro partito sta mettendo nella riorganizzazione di tutti i dipartimenti. Elisa Tozzi, alla quale vanno le nostre congratulazioni, saprà ricoprire il nuovo incarico di responsabile brillantemente"