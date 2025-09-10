Agricoltura, Rossi (FDI): "Its Agritech innovation, occasione strategia per Grosseto e Maremma"

Grosseto: “La nascita a Grosseto di ITS E.A.T. Agritech Innovation è una grande opportunità non solo per i giovani ma per l’intera economia maremmana. Parliamo di un percorso formativo di altissimo livello, che unisce formazione, innovazione e territorio, e che assume una valenza strategica per sia per la Toscana che per tutta la Maremma e per il sistema agroalimentare italiano”. Così il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, intervenuto oggi alla Camera dei Deputati per la presentazione ufficiale del nuovo corso ITS.





Il percorso, che avrà sede proprio a Grosseto, prevede 2.000 ore complessive di formazione: 1.000 ore di didattica laboratoriale e 1.000 ore di stage curricolare presso imprese agricole, agroalimentari e agroindustriali. “Formare i nostri ragazzi su digitalizzazione, certificazioni di qualità, economia circolare e valorizzazione delle produzioni tipiche – ha aggiunto Rossi – significa rafforzare il tessuto produttivo locale e creare lavoro qualificato”.

“Un progetto – ha proseguito Rossi – che si inserisce pienamente nella vocazione del nostro territorio”. “La provincia di Grosseto e la Maremma, con il Distretto rurale della Toscana Sud e il Distretto biologico della Maremma Toscana, rappresenta un laboratorio naturale di eccellenza agricola ed enogastronomica – ha sottolineato il deputato –. Qui l’agroalimentare è una delle colonne portanti dell’economia e percorsi come questo possono dare nuova linfa e nuove competenze alle nostre imprese”.