Agricoltura. Rossi (Fdi): “Con ok camera si conferma ruolo agricoltura a sostegno dell’ambiente"

Roma: "Con la norma appena licenziata dalla Camera, il ruolo dell'agricoltore assume un aspetto fondamentale oltre che nel settore prettamente legato all’agricoltura, anche a quello legato all’ecologia e all’ambiente”. È quanto dichiara il deputato grossetano di Fratelli d'Italia, componente Commissione Ambiente Fabrizio Rossi.



“Anche nella nostra provincia la presenza giornaliera e soprattutto professionale unita alla conoscenza dei territori in cui operano e lavorano tante aziende agricole e singoli agricoltori, fanno si che gli stessi diventino attori principali nella prevenzione di eventi calamitosi, come ad esempio quelli che spesso colpiscono le nostre campagne, centri rurali, la montagna. In Maremma, eventi calamitosi nell’ultimo decennio hanno portato diversi danni e, purtroppo, anche in alcuni casi perdite di vite umane”.

“La provincia di Grosseto è una tra le più vaste d’Italia per estensione territoriale, con immense aree dedite all’agricoltura, al settore enologico, e all’allevamento. Basti pensare ad esempio, come riporta uno studio del Sistema statistico nazionale relativo all’anno 2018, nella sola provincia di Grosseto la coltivazione di cereali utilizza quasi 36 mila ettari di territorio, mentre per la coltivazione dell’olivo quasi 18 mila ettari e per vite oltre 7.200 ettari. Cifre e dati davvero importanti, con circa 18Mila aziende agricole e oltre 30Mila persone impiegate pari a quasi 2,5 Milioni di giornate lavorative (fonte censimento anno 2000, Regione Toscana) e singoli agricoltori, che proprio grazie alla loro conoscenza capillare del territorio diventano fondamentali nella salvaguardia dell’ambiente, esercitando, con la continua presenza e sorveglianza con un’opera di prevenzione nel prevenire e quindi ridurre i possibili danni causati dalle calamità naturali, contribuendo al tempo stesso nella tutela e protezione dell’ambiente e habitat circostante”.

“Attraverso questa norma legislativa ancora una volta viene confermato il ruolo centrale che riveste l'agricoltura e l’agricoltore, tra i pilastri della sostenibilità ambientale del territorio e la dell’ecosistema maremmano”, conclude il deputato grossetano di Fratelli d'Italia, componente Commissione Ambiente Fabrizio Rossi.