Dalla regione Agricoltura, raddoppia dotazione per bando su partenariati di supporto a innovazione 9 luglio 2025

9 luglio 2025 63

63 Stampa

Redazione

Firenze: Raddoppia la dotazione finanziaria del bando per la “Cooperazione per azioni di supporto all’innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare” del PSP/CSR Feasr 2023-2027 (misura SRG09). Grazie a una integrazione di 539mila euro, le risorse a disposizione passano da 500mila a 1 milione e 39mila euro e questo permette di scorrere la graduatoria approvata, finanziando i progetti in essa presenti che sostengono la creazione di partenariati per la realizzazione di azioni di supporto all’innovazione ed erogazione di servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare. L’integrazione è stata resa possibile dopo l’approvazione da parte della Commissione Europea dell’impiego da parte della Regione Toscana delle economie generate dall’intervento “Promozione dei prodotti di qualità” per incrementare la dotazione finanziaria dell’intervento SRG09 . “E’ fondamentale – ha spiegato la vicepresidente a assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi - trasferire l’innovazione al comparto agricolo toscano, e quindi supportarne il processo. I progetti che ne risultano sono finalizzati a fornire risposte sistemiche alle esigenze e ai problemi delle imprese agricole e dei territori rurali. L’innovazione è d’altra parte elemento indispensabile di competitività per il futuro, perché l’agricoltura è una componente importante della strategia di specializzazione intelligente della Toscana”. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Dalla regione Agricoltura, raddoppia dotazione per bando su partenariati di supporto a innovazione Agricoltura, raddoppia dotazione per bando su partenariati di supporto a innovazione 2025-07-09T15:30:00+02:00 225 it Agricoltura, raddoppia dotazione per bando su partenariati di supporto a innovazione PT1M /media/images/saccardi-firma-cibo-sintetico.jpg /media/images/thumbs/x600-saccardi-firma-cibo-sintetico.jpg Maremma News Firenze, Wed, 09 Jul 2025 15:30:00 GMT