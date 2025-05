Agricoltura, Confagricoltura Toscana: “Basta contrapposizioni tra fare impresa e lavoro”

Il 19 maggio confronto su salari, sicurezza e sostenibilità in diretta su Italia 7 e in streaming sul canale YouTube dell'associazione

Firenze: “ Impresa, lavoro e lavoratori: il coraggio di investire” è il titolo dell'iniziativa lanciata da Confagricoltura Toscana, che sarà trasmessa in diretta televisiva su Italia 7 (canale 19 del digitale terrestre) e in streaming sul canale YouTube dell'associazione lunedì 19 maggio a partire dalle 10.20.

Un confronto pensato per riportare al centro del dibattito pubblico i temi cruciali del mondo del lavoro, a partire da chi ogni giorno investe risorse, competenze e responsabilità nei campi dell'agricoltura e dell'impresa. Un'occasione per affrontare in modo diretto e concreto questioni come salario, sicurezza, costo del lavoro, mercato occupazionale, ma anche la visione più ampia di una sostenibilità che sia economica, sociale e ambientale insieme.

"Nel Dna delle imprese agricole c'è la spinta continua all'innovazione, alla qualità, all'efficienza - dice Gianluca Cavicchioli, direttore di Confagricoltura Toscana -. Non abbiamo dovuto inventarci oggi la sostenibilità: fa parte del nostro modo di fare impresa da sempre. Ecco perché vogliamo riportare il confronto su basi concrete, superando logiche contrapposte tra impresa e lavoro, che nella realtà spesso camminano insieme".

“Per questo – spiega Cavicchioli – abbiamo pensato ad un confronto dinamico e aperto tra relatori autorevoli e rappresentanti del mondo produttivo, senza giri di parole e senza retorica, con l'obiettivo di chiarire le priorità e proporre strumenti utili per leggere il presente e orientare il futuro”.