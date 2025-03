Agricoltura: Coldiretti Livorno, ripartono gli incontri con le imprese

Tra i focus la mobilitazione permanente a difesa del reddito delle imprese agricole e la concorrenza sleale.

Livorno: Ripartono gli incontri sul territorio per aggiornare, informare ed illustrare alle imprese associate le attività sindacali e le strategie che Coldiretti mette in campo per tutelare, difendere e valorizzare l’agricoltura locale insieme alle prossime iniziative sulle opportunità di crescita per le attività derivanti dai bandi e sulle ultime novità in materia di Politica Agricola Comune ma anche previdenziali e assicurativi in tema di polizze agevolate. I prossimi due appuntamenti sono è in programma martedì 11 marzo (ore 11) a Portoferraio, Isola d’Elba, presso la Sala Nervi – Calata Mazzini e nel pomeriggio (ore 17.30) a Venturina presso la sala comunale G. La Pira (Largo della Fiera, 5). Agli incontri partecipano, insieme al Presidente provinciale, Simone Ferri Graziani e al direttore, Giovanni Duò, gli agronomi ed i tecnici di Coldiretti Livorno.

Tra i focus al centro degli appuntamenti lo stato di mobilitazione permanente di Coldiretti impegnata gli scorsi giorni nel blitz al porto di Civitavecchia per denunciare le importazioni sleali di prodotti stranieri di bassa qualità e basso costo che invadono il mercato mettendo in crisi i nostri agricoltori, i recenti bandi ed i contributi in uscita, l’avvio della campagna assicurativa contro le avversità climatiche con la possibilità, per gli imprenditori agricoli, di stipulare polizze agevolate con la copertura finanziaria fino al 70% del costo proposte dal Consorzio di Difesa delle Produzioni Agricole (Co.Di.Pra).

Ed ancora le attività del patronato Epaca e la filiera corta con il progetto dei mercati di Campagna Amica che permette alle imprese di valorizzare al massimo anche dal punto di vista economico prodotti e trasformati evitando ogni forma di intermediazioni.

Già programmato anche il prossimo incontro: mercoledì 13 (ore 17) a Cecina presso la Sala Primetta Cipolli nella vecchia sede comunale (Piazza Guerrazzi). Per informazioni sugli appuntamenti rivolgersi all’ufficio zona più vicino.