Agricoltura: Artea, sì a bilancio di esercizio 2021

Firenze: Approvata a maggioranza (20 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto) la proposta di delibera sul bilancio d’esercizio 2021 dell’Agenzia regionale per l’Agricoltura che presenta un valore di produzione di 3milioni 309mila euro contro quello preventivo di 3milioni e 278mila euro con costi di produzione pari a 3milioni 323 mila contro i 3milioni e 633mila del 2020 e un disavanzo pari a 22mila779 euro.



In aula la presidente della commissione Sviluppo economico Ilaria Bugetti (Pd) ha ricordato che le tempistiche previste dalla legge sui tempi di approvazione del bilancio sono state correttamente rispettate da Artea (l’approvazione è del 28 aprile), ma poi “l’iter ha subito rallentamenti a causa di una serie di passaggi: il collegio dei revisori si è espresso il 6 maggio, il settore delle società partecipate il 5 agosto, l’ultima delle società partecipate si è espressa a ottobre, fino ad arrivare alla Giunta Regionale il 7 novembre”.

Ricordiamo che le competenze di Artea si possono raggruppare in quattro linee strategiche principali: le attività legate alle funzioni di ente pagatore per i fondi Feaga (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e Feasr (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale); la gestione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole e della semplificazione dei procedimenti; il pagamento di programmi regionali ed europei in agricoltura e l’attività di organismo intermedio di programmi regionali ed europei relativi ad ambiti extra- agricoli (Parfsc Fondo Sviluppo e Coesione, il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca Feamp e altri fondi regionali), e di organismo che gestisce altri fondi regionali nel settore agricolo.

Il bilancio per effetto dei maggiori investimenti e delle spese sostenute nel 2021 per consentire al personale di lavorare in smart working, ha avuto nel primo trimestre un andamento che è andato oltre alle previsioni contenute sia nel piano degli investimenti che delle spese e, per questo, c’è stata una riduzione dei costi comprimibili sulla manutenzione, mantenendo gli standard di sicurezza, sulla riclassificazione di alcune voci spostate da spesa corrente ad investimenti, ad una maggiore richiesta di risorse in conto capitale e di risorse di spese in conto corrente.

Sul fronte del personale la spesa per il 2021 è pari a 5milioni e 78mila euro per un numero medio di 106 dipendenti, dei quali tre dirigenti. Si è specificato che nel 2021 la struttura del personale ha avuto cambiamenti con avvicendamenti, ricambi e mobilità interna che hanno richiesto un impegno in termini di formazione. Sul sistema informativo, Artea sta lavorando sul gestionale, sull’ingegnerizzazione e sul passaggio al sistema cloud Toscana, a garanzia di tutto il patrimonio informativo. Qualche numero di Artea come organismo pagatore: 326milioni di erogato sul Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (Feaga) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 35milioni di erogato su extra Feaga e Feasr.