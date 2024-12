Agricoltura al bivio: serve coraggio e visione

Un incontro che si è svolto dinanzi a una nutrita platea di rappresentanti delle istituzioni, soci e agricoltori e che ha rappresentato un momento cruciale di confronto per l’intero comparto agricolo locale, mettendo in evidenza le problematiche attuali e le strategie necessarie per garantire un futuro sostenibile e competitivo.

Grosseto: "L’agricoltura italiana, e quindi anche maremmana, è un pilastro strategico del nostro sistema economico e sociale; un pilastro che oggi si trova a un bivio, stretto tra crisi globali e vincoli strutturali interni," ha esordito con fermezza il presidente, sottolineando poi l'urgenza di affrontare questioni chiave come i cambiamenti climatici, la crisi idrica, la volatilità dei prezzi e le difficoltà di filiere strategiche quali la zootecnia, l'olivicoltura e la viticoltura.

"Non possiamo ignorare che in molte filiere l’equità è solo un’illusione, lasciando chi produce con margini insostenibili."

A pesare sul settore primario, ha spiegato Capecchi, oggi come mai prima, è anche il contesto internazionale: "I cambiamenti climatici, la pandemia e le tensioni geopolitiche stanno alimentando un’instabilità senza precedenti nei mercati agricoli, aggravata da politiche europee sbilanciate e da una miopia nazionale che spesso ostacola più che agevolare." In particolare, Capecchi ha messo in evidenza l’impatto negativo di accordi commerciali come il trattato UE-Mercosur, che "minano la competitività delle nostre aziende a favore di una concorrenza non sempre leale."

Capecchi ha poi acceso i riflettori sul progressivo abbandono delle aree interne, definendolo "un dramma demografico ed economico". Ha sottolineato che questo fenomeno non comporta solo la perdita di capitale umano e produttivo, ma anche l'abbandono del territorio stesso, con gravi conseguenze ambientali e sociali. "Per invertire questa tendenza, serve una distribuzione equa dei fondi, che tenga conto delle peculiarità e delle esigenze delle aree più o meno produttive." Inoltre, ha rimarcato l’importanza del ricambio generazionale e dell’innovazione come strumenti per garantire un futuro al settore: "I giovani sono il cuore pulsante dell’innovazione agricola e del rilancio delle nostre tradizioni. Senza di loro, perdiamo il nostro patrimonio culturale e produttivo."

Tra i temi centrali dell’intervento, la gestione delle risorse idriche è stata definita da Capecchi "una delle sfide più urgenti per la sostenibilità agricola". Ha evidenziato la necessità di investimenti in infrastrutture per lo stoccaggio e la gestione delle acque, nonché di un approccio equilibrato alla regolamentazione dei fiumi. "Siccità e piogge estreme sono due facce della stessa medaglia; serve una strategia che trasformi le emergenze in opportunità, garantendo riserve d’acqua durante i periodi critici."

Il presidente si è poi soffermato sulla carenza di manodopera specializzata e sulle complessità burocratiche che gravano sulle imprese agricole: "La burocrazia soffoca la nostra capacità di innovare e crescere. Dobbiamo snellire i processi e garantire un accesso equo e rapido alle risorse."

Un altro punto fondamentale affrontato è stato il tema delle infrastrutture in Maremma, che per Capecchi necessitano di una profonda modernizzazione. "Un sistema infrastrutturale moderno ed efficiente è imprescindibile per garantire la competitività delle nostre imprese agricole. Dobbiamo poter contare su strade, connessioni e servizi che rispondano alle esigenze di un settore in continua evoluzione."

"Il tempo di agire è ora: dobbiamo proteggere il nostro patrimonio agricolo e costruire un futuro sostenibile e prospero per le prossime generazioni," ha ribadito il presidente. Parole di ringraziamento sono poi state espresse per tutti i dipendenti e collaboratori di Cia Grosseto, donne e uomini che rendono la Confederazione uno strumento sempre pronto e disponibile a cercare soluzioni a ogni difficoltà, a ogni quesito, una grande famiglia che spesso, oltre gli orari di lavoro, si trattiene con chi ha bisogno al fine di trovare la migliore strada.

Infine, Capecchi ha concluso con un messaggio forte e chiaro: "Non chiediamo privilegi o sussidi, ma condizioni coerenti che ci permettano di lavorare con dignità. È tempo che la politica riconosca l’agricoltura come una risorsa insostituibile per il futuro del Paese." Molti gli interventi dei presenti che hanno confermato le difficoltà dei rispettivi settori; a concludere l'assemblea le parole del presidente regionale Valentino Berni che è stato più volte applaudito dai presenti.