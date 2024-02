Cultura “Agri school…Agri is cool”: il nuovo progetto del Centro della Scienza e della Tecnica 3 febbraio 2024

Grosseto: Il 2 febbraio si è tenuto presso il Centro della Scienza e della Tecnica, laboratorio congiunto dell’Università di Siena e della Fondazione Polo Universitario Grossetano, il primo incontro del progetto ‘Agri school…Agri is cool’, a cui ha partecipato la scuola d’infanzia dell’Istituto Comprensivo 2 di Grosseto. Il progetto, finanziato dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana, vede la compartecipazione dell’Università di Siena, sotto la responsabilità scientifica della Professoressa Sonia Carmignani, ordinaria della cattedra di Diritto Agrario presso il Dipartimento di Giurisprudenza, e di quattro aziende agricole del territorio grossetano; esso prevede attività laboratoriali adatte a stimolare processi di apprendimento e creatività in bambini in età prescolare (3-5 anni) attraverso visite guidate presso le aziende agricole aderenti al progetto e nei laboratori disponibili per offrire un’esperienza formativa di educazione ambientale e alimentare.

