“Agosto è il mese chiave per il turismo e la ristorazione” – In provincia di Grosseto la Maremma si prepara ad accogliere i visitatori

Grosseto: Con l’inizio di agosto, mese tradizionalmente dedicato alle vacanze per la maggior parte degli italiani, cambiano abitudini, stili di vita e comportamenti alimentari. Anche per coloro che non partiranno – circa due italiani su tre – agosto rappresenta l’occasione per concedersi qualche svago e vivere momenti di convivialità fuori casa, dalla colazione al bar all’aperitivo, fino alla cena in pizzeria o al ristorante.

Secondo le stime del Centro Studi di FIPE-Confcommercio, la spesa degli italiani per i consumi fuori casa nel mese di agosto 2025 raggiungerà i 9,3 miliardi di euro. Bar e ristoranti si confermano le mete preferite, con una spesa stimata rispettivamente in 1,8 miliardi e 5,4 miliardi di euro. Sommando anche la ristorazione veloce, si arriva a 6 miliardi di euro. Take away e street food assorbiranno 900 milioni di euro, mentre gelaterie e discoteche si spartiranno 100 milioni di euro ciascuna. Le sagre e le fiere, appuntamenti estivi sempre molto attesi, rappresenteranno un altro mezzo miliardo di euro di spesa.

Le principali occasioni di consumo vedono la cena in prima posizione, con una spesa di 4,9 miliardi di euro, seguita dal pranzo con 2,4 miliardi. Gli aperitivi e le colazioni al bar si attestano entrambe su una spesa di 600 milioni di euro, mentre i break di metà giornata e i momenti del dopo cena toccheranno i 400 milioni ciascuno.

“Come dice il nostro presidente nazionale Lino Enrico Stoppani – commenta Danilo Ceccarelli, presidente provinciale Fipe Confcommercio Grosseto - scoprire che bar e ristoranti rappresentano un’importante voce di spesa per i consumi estivi degli italiani non è una sorpresa, ma la conferma che queste imprese sono parte integrante dello stile di vita delle persone, sia nei luoghi di vacanza che di residenza. Le nostre imprese, grazie all’impegno e alla professionalità di migliaia di lavoratori, accompagnano la quotidianità degli italiani, favorendo convivialità e condivisione sulle quali rafforzare anche i rapporti umani e rendere il Paese ancora più attrattivo ed ospitale”.

“Oggi, 1° agosto, prende il via il mese più importante e determinante per il nostro comparto turistico e per i pubblici esercizi – aggiunge Ceccarelli –La Maremma è pronta ad accogliere i visitatori con tutto ciò che la rende speciale: qualità dell’offerta, autenticità, professionalità e paesaggi indimenticabili. Il nostro territorio è più che mai vivo e aperto all’ospitalità”.

“I pubblici esercizi sono parte integrante dell’identità maremmana e della nostra attrattività turistica – osserva Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto - Ogni attività è un presidio di cultura, gusto e accoglienza. Auguriamo a tutti i turisti di trascorrere una vacanza serena, ricca di esperienze positive e buon cibo, godendo delle meraviglie che la Maremma ha da offrire”.

Proprio per garantire un’estate serena e ordinata, Confcommercio Grosseto ringrazia la Prefettura di Grosseto e tutte le forze dell’ordine per l’impegno e la disponibilità dimostrati nel presidio del territorio. La convocazione di numerosi tavoli del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica testimonia l’attenzione concreta verso le esigenze delle comunità locali e del tessuto economico.

“Anche durante agosto – concludono Ceccarelli e Orlando – , come Associazione di categoria, continueremo a vigilare sul rispetto delle regole nei nostri settori di rappresentanza, soprattutto in occasione di sagre, feste e manifestazioni temporanee. È fondamentale che ogni evento si svolga nella legalità, per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti, e per tutelare le imprese regolari che operano con impegno e responsabilità.

Chi sceglie scorciatoie o agisce nell’abusivismo danneggia non solo l’economia, ma anche la fiducia delle persone. Per questo, non abbasseremo la guardia: difendere le regole significa difendere la Maremma”.