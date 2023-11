Cultura Agli Industri va in scena “Per riflettere insieme”: una serata per eliminare la violenza di genere 22 novembre 2023

Grosseto: In occasione della ricorrenza del 25 Novembre in cui si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, alle 21.00 presso il Teatro degli Industri ad ingresso libero, l'Assessorato alla Cultura con i Teatri di Grosseto e la collaborazione dell'artista Simone Ciampi, ideatore del progetto culturale Meta-Forme - le Forme della metamorfosi, promuovono l'evento “Per riflettere insieme". Sarà una serata di reading e mise en espace per sensibilizzare ed esprimere la più ferma condanna contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne, fenomeno inaccettabile e grave impedimento al raggiungimento della parità di genere, all’effettivo godimento dei diritti ed alla piena realizzazione personale.

