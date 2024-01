Agli Industri doppio appuntamento per “La signora del martedì”

Grosseto: La stagione teatrale, organizzata dal Comune di Grosseto con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, torna al Teatro degli Industri con “La signora del martedì”. Lo spettacolo con Giuliana De Sio e Alessandro Haber andrà in scena venerdì 26 e sabato 27 gennaio. I biglietti per le due date sono esauriti: i posti riservati alla compagnia e non utilizzati saranno messi in vendita le sere degli spettacoli al botteghino del teatro dalle ore 19.

E prima della seconda data, quindi sabato 27 gennaio, alle 18.15, è in programma l’incontro con gli interpreti nel ridotto degli Industri: Federico Guerri dialogherà con la compagnia e subito dopo sarà offerto un aperitivo a tutti i presenti. L’ingresso è gratuito.

“La signora del martedì” è uno spettacolo intriso di sensualità, ma anche di dolcezza e di grazia, arricchito da un’ironia elegante e tagliente. Uno stato di tensione, di trepidazione, attraversa lo rappresentazione dall’inizio alla fine, e accompagna il pubblico all’imprevedibile conclusione, lasciandolo senza fiato.

Non esiste oggi in Italia un altro autore che sappia descrivere, come Massimo Carlotto, i meccanismi attraverso cui una società civile si trasforma in un’arena dove il pubblico reclama lo spettacolo del “diverso” colpevole e del sangue che scorre. “La signora del martedì” ha rivelato il lato inedito di uno dei più grandi scrittori italiani. Carlotto qui è andato oltre il noir, non c’è più solo il lato oscuro e criminale della società: siamo tutti noi a essere interpellati.

In scena insieme a Giuliana De Sio e Alessandro Haber ci sono Paolo Sassanelli, Riccardo Festa, Samuele Fragiacomo. Le scene sono di Francesco Ghisu, i costumi di Katarina Vukcevic, la regia di Pierpaolo Sepe.. Gli Ipocriti di Melina Balsamo/Teatro della Toscana-Teatro Nazionale hanno curato la produzione.