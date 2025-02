Agimus saluta il Carnevale con un concerto dedicato alle più celebri melodie dei musical americani

Grosseto: Sabato 1 Marzo alle ore 21 al Teatro Moderno di Grosseto per il Festival "La voce di ogni strumento" va in scena "CONCERTO DI CARNEVALE: LA GRANDE MELA – BROADWAY & IL MUSICAL" con MARCO PIEROBON (direttore e tromba) e l'ORCHESTRA DELLA TOSCANA. L'evento è organizzato in collaborazione con la Polizia di Stato e Lions International.

I biglietti sono in prevendita online su VivaTicket (anche con la Carta del docente e il Bonus cultura) e alla Tabaccheria Stolzi, in via Roma 58 a Grosseto. Grazie alla partnership con Conad, in biglietteria sarà possibile utilizzare i Buoni Cuore Conad.

Il Concerto di Carnevale dell’Orchestra della Toscana, diretto da Marco Pierobon, anche tromba solista, è un omaggio alla città che più di ogni altra ha segnato l’immaginario musicale del Novecento: New York. Un viaggio tra cinema, jazz e teatro musicale che rende tributo a tre giganti della composizione: Ennio Morricone, John Kander e George Gershwin. New York è sogno e ambizione, ritmo e modernità, e in questa serata la sua essenza prende vita attraverso arrangiamenti che ne esaltano il carattere unico. L’oceano sconfinato e la promessa di una nuova vita risuonano nelle note di Morricone per La leggenda del pianista sull’oceano, dove un grido squarcia il silenzio e il pianoforte si insinua come un’onda che trasporta il destino. Poi le luci sfavillanti di Broadway si accendono con Kander, autore di melodie seducenti e cariche di ironia, capaci di trasformare ogni canzone in un piccolo spettacolo dentro lo spettacolo: dal magnetismo di All That Jazz all’energia beffarda di Cell Block Tango, passando per il sarcasmo e la teatralità di We Both Reached for the Gun. Infine, New York si fa sinfonia con Gershwin, dove lo swing incontra l’orchestra e il jazz si fonde con la musica colta: da Fascinatin’ Rhythm al Concerto in Fa, fino all’emozione travolgente delle pagine di Porgy and Bess, con la sua miscela di blues, gospel e lirismo senza tempo. Un concerto che racconta la città che non dorme mai, con la sua musica fatta di luci e ombre, di euforia e malinconia. Una celebrazione del mito di Broadway e del musical, cuore pulsante della Grande Mela, dove ogni nota è una storia e ogni melodia un viaggio nel tempo e nello spazio.

La serata sarà dedicata al CODICE ROSA.

MARCO PIEROBON (nella foto), nato a Bolzano, ha vinto il primo premio nei concorsi internazionali di Passau (Germania), Imperia e Aqui Terme. È stato per quasi dieci anni prima tromba delle Orchestre del Maggio Musicale Fiorentino (1999-2002, con Zubin Mehta) e dell’Accademia di Santa Cecilia (2003-2008, con Antonio Pappano) e ha collaborato nello stesso ruolo con la Chicago Symphony Orchestra (con Daniel Barenboim) e con l'Orchestra filarmonica della Scala. Si è esibito come solista con le orchestre del Maggio Musicale Fiorentino, English Chamber Orchestra, Wiener Kammerkonzert, China Youth Orchestra, I virtuosi del Teatro alla Scala, I solisti Veneti, Junge Philarmonie Salzburg, Filarmonica Marchigiana, e con le orchestre di Mar del Plata e Tucuman (Argentina), Mantova, Bolzano, Vicenza, Sanremo. Si è esibito in Giappone, Russia, Argentina, Cina, Europa e Stati Uniti con direttori quali Mehta, Karabtchevsky, Siebens, Heider, Neuhold e Gothoni. Nel 2014 ha eseguito con lo Stanford Wind Ensemble la prima assoluta del concerto per tromba e wind orchestra di Giancarlo Aquilanti, negli Usa e in un tour europeo, e nel 2018 del “Doppio concerto per tromba, tuba e orchestra di fiati” di Giancarlo Aquilanti, nuovamente negli Usa e durante un tour europeo. Nel 2014 ha debuttato come direttore, con l'Orchestra sinfonica di Sanremo e con l'Orchestra “Haydn” di Bolzano. In seguito ha diretto anche l’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, del Teatro nazionale croato di Zagabria, l'Orchestra da camera di Perugia e l'Orchestra della Radio nazionale Slovena, e si è esibito come solista all'Expo di Astana (Kazakistan) con l'orchestra Sinfonica di Almaty. Nel 2017, nel 2021 e nel 2024 è stato invitato a esibirsi all'International Trumpet Guild Conference” (Usa), l'annuale conferenza dell'Associazione mondiale dei trombettisti, e nel 2018 si è esibito come solista con l'Orchestra del Teatro alla Scala (con la Terza sinfonia di Mahler-Posthorn) e in diretta streaming mondiale con l'Orchestra Filarmonica della Scala in occasione del “concerto per Milano” (Mussorskij/Ravel, Quadri di un'esposizione). Ha tenuto masterclass negli Usa, in Argentina, Russia, Kazakistan, Cina, Canada, Inghilterra, Grecia, Germania e Austria, e per diversi festival e accademie italiane. Dal 2007 è titolare della cattedra di Tromba al Conservatorio di Bolzano. Marco Pierobon è “Yamaha performing artist” e “Wedge Mouthpiece Endorsing Artist”. Suona strumenti Yamaha e imboccature Wedge. Vive nella campagna parmense con la moglie Francesca, violinista e insegnante di musica, i due figli Biagio (fagottista) e Amelia (cornista), e i due cani Violetta e Alfredo.

Il festival “La voce di ogni strumento” – con la direzione artistica della presidente di Agimus, il maestro Gloria Mazzi - ha il patrocinio e la collaborazione del ministero della Difesa, ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Grosseto, Comune di Castiglione della Pescaia, Parco della Maremma, Savoia Cavalleria 3°, Centro Militare Veterinario, 4° Stormo Caccia Intercettori, Guardia di Finanza, 121° Squadriglia Radar Remota, Comando provinciale dei Carabinieri, Polizia di Stato, Assistenza Spirituale Forze Armate, Fondazione Grosseto Cultura, teatri di Grosseto, Parco della Maremma, Lions Club Grosseto Host, Pro Loco Grosseto. Main partner: Castagneto Banca 1910. Partner del progetto: Algida Benini, Conad, Gli Attortellati, Alfa-Tec. Sponsor tecnici: B: Rush Eco Hair Beauty Experience, Annalisa atelier, Centro orafo grossetano, Nannoni grappe, Fiorista Patrizia, PuntoCom comunicazione.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI:

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO, ore 18, Aula magna del Polo Bianciardi: "Giovani in musica" con il Quartetto Gynaikos (Costanza Gabbrielli e Emma Zebi, violini; Giorgia Bartoccini, viola; Benedetta Matteoli, violoncello; musiche di Beethoven e Prokofieff). Ingresso libero.

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO, ore 17.30, Auditorium dell'Ospedale Misericordia di Grosseto: "Musica in ospedale" con gli allievi del Liceo musicale e l'Orchestra sociale (ingresso libero).