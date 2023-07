Agimus Grosseto, presentati gli appuntamenti estivi

Grosseto: La città e la sua costa si preparano ad un’immersiva esperienza musicale con il progetto “AIS Attraverso i suoni”, promosso dalla Sezione Provinciale di Grosseto dell’Associazione Giovanile Musicale (A.GI.MUS). Il Comune di Grosseto supporta con entusiasmo l’ iniziativa culturale, in programma dal 4 luglio al 23 dicembre 2023. “AIS Attraverso i suoni” propone un ricco e coinvolgente cartellone di concerti di alta qualità di musica classica. La varietà dei talenti musicali e delle location selezionate renderà l’esperienza unica, per il pubblico grossetano e non solo.



Marina di Grosseto sarà protagonista dell’evento, con l’esibizione, in programma per il 12 agosto, del De Luca Duo, violino e pianoforte. L’Aula Magna del Polo Bianciardi di Grosseto ospiterà le successive esibizioni. Il 26 ottobre salirà sul palco il Trio Tharsos, il trio fiorentino composto dal violinista Ludovico Mealli, dal violoncellista Leonardo Ascione e dal pianista Fabio Fornaciari ; il 16 novembre, il Duo Pratesi-Manaresi con la violinista Sara Manaresi e il pianista Fabio Pratesi;

il 5 dicembre, il Trio Desio che vede Adamo Rossi al violino, Erika Italiani al violoncello e Andrea Redigonda al pianoforte. Concluderà la ricca rassegna di appuntamenti l’esibizione del pianista Leonardo Ruggiero, in programma per il 23 dicembre. Ancora da definire la data del concerto del duo De Maria/Coiro.

“AIS Attraverso i suoni contribuirà in modo significativo alla promozione della cultura musicale, offrendo a cittadini e visitatori un’opportunità di elevato valore artistico – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti – La musica svolge un ruolo fondamentale nel tessuto sociale e culturale di una comunità e attraverso questa iniziativa, Grosseto si conferma come un centro di eccellenza artistica, capace di ospitare eventi di rilievo che arricchiscono il panorama culturale locale”.