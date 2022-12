Cronaca Aggressione notturna in un locale. Ferito giovane uomo. E' grave 26 dicembre 2022

26 dicembre 2022 752

752

Franco Ferretti Grosseto: Stanotte alle ore 4:50 i sanitari del 118 sono intervenuti per un’aggressione in un locale cittadino. Il ferito, un uomo di 36 anni, è stato da prima trasportato in codice 1 al pronto soccorso del Misericordia di Grosseto dalla CRI di Grosseto. Successivamente, le condizioni del paziente si sono aggravate ed è stato trasferito alle Scotte, con l’elisoccorso Pegaso 2. Al momento non si conosce la dinamica del fatto.



Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Aggressione notturna in un locale. Ferito giovane uomo. E' grave Aggressione notturna in un locale. Ferito giovane uomo. E' grave 2022-12-26T13:06:00+01:00 85 it Aggressione notturna in un locale. Ferito giovane uomo. E' grave PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2017/11/05/20171105103447-55aaff68.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2017/11/05/20171105103447-55aaff68.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 26 Dec 2022 13:06:00 GMT