Aggressione Follonica (FDI): Servono misure urgenti per sicurezza operatori sanitari 26 aprile 2023

Redazione Follonica: “E’ l’ennesima aggressione verso gli operatori sanitari. Questa volta, dopo quella avvenuta solo alcuni giorni fa che ha portato alla morte della psichiatra pisana, adesso assistiamo a quella accorsa al personale sanitario del punto di primo soccorso follonichese, al quale va tutta la nostra solidarietà e vicinanza”. Così, il coordinatore regionale Fratelli d’Italia-Toscana, Onorevole Fabrizio Rossi, il coordinatore provinciale Luca Minucci e il presidente del circolo FDI-Follonica, Agostino Ottaviani.

"La sicurezza sul posto di lavoro deve essere tutelata sempre. – affermano, Rossi, Minucci e Ottaviani – Non è più possibile tollerare che medici, infermieri, Oss e operatori sanitari siano oggetto di aggressioni giornaliere sia verbali che fisiche, mentre stanno espletando il proprio lavoro. Urge più che mai che la Regione Toscana, le aziende sanitarie locali, e tutte le Istituzioni si attivino affinché sia assicurata la tutela e che i presidi di periferia non siano abbandonati a se stessi". "Per tamponare la situazione del piccolo presidio follonichese serve con urgenza un intervento da parte dell'Asl affinché istituisca un servizio di vigilanza, così da fare sia da deterrente sia per proteggere il personale sanitario", concludono l'Onorevole Fabrizio Rossi, Luca Minucci e Agostino Ottaviani.





