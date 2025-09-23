Aggiornamento viabilità nel Comune di Civitella Paganico

Civitella Paganico: A seguito delle recenti criticità sul territorio, si comunica la situazione attuale della rete stradale nel Comune di Civitella Paganico.

L'Amministrazione Comunale, con la Sindaca, il Vicesindaco e l'Ufficio Tecnico, è impegnata in sopralluoghi costanti per monitorare la situazione e coordinare gli interventi.

Situazione attuale:

STRADE CHIUSE:

SP 64 del Cipressino: Chiusura all'altezza della località "La Pace". Il personale della Provincia è sul posto per la rimozione di materiale e per effettuare le necessarie verifiche strutturali.

Strada comunale delle Lupaie: Interdetta al traffico a causa di gravi danni riportati dal ponte.

STRADE RIAPERTE:

Strada di Pietratonda: La circolazione è stata ripristinata. Gli operai comunali sono attualmente impegnati nelle operazioni di pulizia della carreggiata.

VERIFICHE IN CORSO:

Viabilità vicinale: Sono in corso sopralluoghi su tutte le strade degli "Usi di Paganico" per verificarne la percorribilità e la sicurezza.

Ulteriori comunicazioni verranno rilasciate non appena disponibili. Si raccomanda ai cittadini la massima prudenza negli spostamenti.



