Aggiornamento sul Codice di comportamento per i dipendenti comunali

Grosseto: Il Comune di Grosseto sta procedendo alla revisione del Codice di Comportamento dei propri dipendenti in conformità alle previsioni di cui alla delibera ANAC 177/2020. In questa occasione vengono recepite le principali novità che interessano il decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che nei giorni scorsi è stato approvato in Consiglio dei Ministri. In particolare, il testo del decreto segue le direttrici di riforma previste dal Pnrr e aggiorna il Codice per attualizzarlo al nuovo contesto socio-lavorativo e alle esigenze di maggiore tutela dell’ambiente, del principio di non discriminazione nei luoghi di lavoro e a quelle derivanti dall’evoluzione e dalla maggiore diffusione di internet e dei social media proseguendo nella strada tracciata per una riforma della Pa che basa la sua efficienza sul suo capitale umano.



È possibile prendere visione della bozza del Codice di Comportamento” nella sezione di Amministrazione Trasparente, accedendo al link: https://new.comune.grosseto.it/web/amministrazione-trasparente-menu/prevenzione-della-corruzione/ . Nell'ottica di un'di ampia condivisione e partecipazione, che possa coinvolgere dipendenti, cittadini e operatori del settore, chiunque abbia interesse potrà far pervenire le proprie osservazioni, valutazioni ed integrazioni alla proposta entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 16 dicembre via e-mail all’indirizzo reclutamento.personale@comune.grosseto.it. Le proposte e osservazioni, congrue e conformi alla Legge, potranno essere utilizzate per la redazione definitiva ed aggiornata del Codice di Comportamento e delle relazione illustrativa allo stesso.