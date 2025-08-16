AGGIORNAMENTO NOTIZIA INCENDIO CANA ORE 18:14. Continuano le operazioni di contenimento

AGGIORNAMENTO NEWS ORE 18: 14

Grosseto: Continuano le operazioni di contenimento e spegnimento dell’incendio del Comune di Roccalbegna. Al momento resta invariato il contingente dei vigili del fuoco impegnato dalle prime ore di ieri pomeriggio e, vista la situazione, è prevista la permanenza del personale dei vigili del fuoco e del personale della regione Toscana, anche per tutta la prossima notte.

Attualmente i mezzi aerei Canadair per corpo nazionale e gli elicotteri della regione toscane, stanno incessantemente continuando ad effettuare lanci sulla zona. Sul posto, presso il posto di comando avanzato, è presente il comandante dei vigili del fuoco di Grosseto