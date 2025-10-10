Aggiornamenti sulla Tirrenica dal Ministro Salvini

Incontro con il presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda sulle infrastrutture

Grosseto: Il Corridoio Tirrenico, dichiarato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini come priorità, è stato al centro di un incontro privato tra il presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda ed il Ministro.

“Ho consegnato in anteprima al Ministro l'ultimo aggiornamento del Libro Bianco sulle priorità infrastrutturali della Toscana, report realizzato da Unioncamere Toscana con il supporto di Uniontrasporti che poi renderemo pubblico con una presentazione – spiega il presidente Breda - Sapendo che avrebbe affrontato insieme alle associazioni di categoria il tema della Darsena Europa e degli altri interventi sulle infrastrutture livornesi, ho sottolineato al Ministro il nodo cruciale della viabilità stradale che è quello del Corridoio Tirrenico, fondamentale per le province di Livorno e di Grosseto”. Salvini ha aggiornato il presidente Breda sull’opera: “lo stato dell’arte, purtroppo, è quello riportato nel Libro Bianco ed il Ministro ha confermato che per il Corridoio Tirrenico non è ancora avvenuto in via definitiva il passaggio delle competenze da Sat ad Anas e che non sono state allocate ancora le risorse”.

Ad oggi, lo ricordiamo, il Corridoio Tirrenico in Toscana è costituito da una tratta autostradale (A12) che collega Genova e San Pietro in Palazzi e dalla SS1 Aurelia tra San Pietro in Palazzi e Tarquinia. Il progetto SAT, che prevedeva la realizzazione dell’intera tratta autostradale tra Livorno e Civitavecchia (242km) ha visto in Toscana il completamento dei due soli tratti tra Livorno e Rosignano (37 km) e tra Rosignano e San Pietro in Palazzi (4 km). In Lazio, è stato completato, nel 2016, il tratto tra Civitavecchia e Tarquinia (15) km, resta da realizzare il tratto tra San Pietro in Palazzi e Tarquinia (187 km). La messa in sicurezza dell’attuale viabilità SS1 Aurelia è inoltre prioritaria per cercare di prevenire l’incidentalità, soprattutto sulla tratta grossetana.

“Il vicepremier ha spiegato che è stato dato un incarico ad una società che sta ultimando le ultime valutazioni sui costi del progetto, per poi esaminare tutte le soluzioni per il passaggio delle competenze – aggiunge il presidente - Il Ministro ci ha rassicurato che entro un mese e mezzo ci darà un aggiornamento sull’iter di questa infrastruttura”.

Prosegue, quindi, il percorso avviato dalla Camera di Commercio con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali delle province di Livorno e di Grosseto, sul tema delle infrastrutture: “questo passaggio col Ministro è stato fondamentale per avere un aggiornamento sulla Tirrenica e sulle altre opere importanti per il territorio e incontreremo le associazioni e i sindacati per condividere quali saranno i prossimi passaggi”, chiude Breda.