Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, Centro per l’Impiego di Follonica Recruiting Day

Follonica: L’ Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego ricerca queste figure professionali: cuochi, aiuto cuochi, receptionists, addetti in sala, addetti alla manutenzione e tanto altro.



E’ possibile consultare il portale toscana lavoro e candidati dell’Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego: Il Centro per l’Impiego di Follonica organizza una giornata di colloqui per importante azienda nell’area di Gavorrano: il contratto offerto è un tempo determinato da maggio a settembre 2024. Di seguito le figure ricercate e i codici per candidarsi sul Portale Toscana Lavoro

https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/index.xhtml GR-211110

CAMERIERE/I DI SALA GR-211112 - COMMIS AI PIANI GR-211113 - CUOCA/O GR-21111 - AIUTO CUOCO/A GR-211119 - LAVAPIATTI GR-211191- ADDETTO/A ALLA RECEPTION GR-211195 - MANUTENTORE GR-211204 - BAGNINO/A GR-211208 – IDRAULICO GR-211211 - ELETTRICISTA E’ possibile candidarsi anche inviando il proprio curriculum alla mail serviziimprese.follonica@arti.toscana.it Oggetto "Recruiting day Gavorrano" entro il giorno 13/02/2024.

I candidati selezionati saranno convocati dal Centro per l’Impiego per stabilire il giorno e l’orario del colloquio Per informazioni contattare serviziimprese.follonica@arti.toscana.it Tel 05519985082