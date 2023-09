Agenti di commercio: in arrivo bonus scolastico Enasarco

Si può richiedere dal 1° settembre

Grosseto: La Fnaarc di Grosseto segnala che gli agenti e rappresentanti di commercio possono richiedere dal 1° settembre, il bonus scolastico 2023, prestazione che la Fondazione Enasarco eroga a titolo di sussidio scolastico agli iscritti con figli che frequentano scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e Università.



“Il contributo può raggiungere fino ad un massimo di 800 euro – specificano dalla Fnaarc Confcommercio Grosseto - Il termine ultimo per inoltrare la domanda per il Bonus scolastico Enasarco è stato fissato al 31 dicembre. Il nostro consiglio è però di richiederlo al più presto, considerato che le risorse saranno assegnate fino ad esaurimento del plafond disponibile, pari a 1,7 milioni di euro”.

Per quanto concerne i requisiti da rispettare, alla data della presentazione della domanda è necessario avere i seguenti requisiti: essere un iscritto al sindacato Fnaarc ovviamente in attività, con almeno un rapporto di agenzia attivo; avere un’anzianità contributiva di almeno quattro trimestri (coperti esclusivamente da contributi obbligatori e non inferiori al minimale) anche non consecutivi negli ultimi due anni.

L’importo del bonus va da 400 euro per un solo figlio iscritto e frequentante a 600 euro complessivi per due figli, agli 800 euro per tre o più figli, sempre, ovviamente, che vanno a scuola o che frequentano l’Università. Per fare domanda è possibile inviare la richiesta unica per tutti i figli frequentanti per i quali si chiede il contributo, esclusivamente online, attraverso l’area riservata sul sito di Enasarco. “Le domande presentate con allegato il modello Unico PF 2022 attestante un reddito lordo per l’anno 2021 non superiore a 43.200 euro saranno evase prioritariamente” fanno sapere infine da Fnaarc. Per contattare il sindacato, rivolgersi in Confcommercio Grosseto al numero 0564 470111, oppure scrivere a fnaarc@confcommerciogrosseto.it.