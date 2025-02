Agenti commercio: grazie a FNAARC Confcommercio. Ecco l’App gratuita che rivoluziona le trattative

Grosseto: FNAARC Confcommercio Grosseto è orgogliosa di annunciare anche in Maremma il lancio di "FNAARC - Agenti di commercio", un'innovativa applicazione mobile gratuita pensata appositamente per le esigenze di agenti di commercio e professionisti delle vendite, scaricabile da tutti gli store di telefonia mobile.

L'app è uno strumento potente e intuitivo progettato per ottimizzare le trattative commerciali, semplificare i calcoli strategici e supportare il successo delle vendite.

Tra le funzionalità chiave spicca il calcolo avanzato di margine e ricarico. Basta inserire due valori (prezzo di acquisto, prezzo di vendita, margine percentuale o monetario) per ottenere risultati immediati e personalizzabili. Questa funzione permette di:

· Vaalutare la redditività di prodotti e servizi

· Adattare le strategie di prezzo in tempo reale

· Confrontare simulazioni per decisioni informate

L’applicazione offre anche strumenti per il calcolo del valore effettivo della merce con omaggi, per una gestione precisa degli sconti applicati e per il calcolo e lo scorporo dell'Iva.

"FNAARC - Agenti di commercio" può essere pure un valido strumento di aggiornamento costante grazie alla sezione News, nella quale si potranno trovare novità normative, trend di mercato, eventi e iniziative di settore.

“Con questa applicazione, la Federazione ha voluto fornire ai nostri associati e a tutti i professionisti del settore uno strumento concreto per migliorare le proprie performance e affrontare con successo le sfide del mercato", ha dichiarato Valter Bruni, presidente Fnaarc Grosseto e vice presidente Confcommercio Grosseto. “Si tratta di un ulteriore passo avanti nel nostro impegno a supporto della categoria e per la crescita del territorio” ha aggiunto Gabriella Orlando, direttore Fnaarc Grosseto e direttore generale di Confcommercio Grosseto.