Agenda del candidato alla Camera dei Deputati Roberto Berardi

Grosseto: Dopo gli incontri istituzionali e di partito in cui è stato impegnato fino ad oggi, il Sen. Roberto Berardi, a partire dalla prossima settimana, sarà impegnato nel suo tour elettorale che, fino al 25 settembre, lo vedrà in giro per il territorio ad incontrare imprese, cittadini e associazioni di categoria.

Come prima tappa del tour è previsto l'aperitivo presso la Sala Eden di Grosseto, programmato per il giorno martedì 6 settembre alle ore 18:00. L'evento sarà aperto a tutti, cittadini e simpatizzanti.

Giovedì 8 settembre riceverà invece a Grosseto la visita del coordinatore regionale di Forza Italia, Sen. Massimo Mallegni, con il quale incontrerà alcune delle associazioni di categoria, tra cui Confesercenti, Confartigianato, Confcommercio e CNA. Nella tarda mattinata sarà presente, insieme al coordinatore, in piazza de Maria presso il gazebo di Forza Italia per incontrare i cittadini. Nello stesso giorno, alle ore 21:00 sarà ospite degli studi di Tv9 per un'intervista.

Infine il giorno venerdì 9 settembre, alle ore 10:00 sarà presente presso la Confesercenti per un'intervista.