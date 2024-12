Affidamento familiare: il Centro affidi apre le porte per informare i cittadini

Giovedì 19 dicembre open day con l’équipe nella sede di via Damiano Chiesa 7/a a Grosseto. Al momento sono 28 gli affidamenti familiari nell’area sociosanitaria

Grosseto: Un’intera giornata dedicata ad accogliere e dare informazioni a chi vuole saperne di più sull’affidamento familiare. Giovedì 19 dicembre, il Centro affidi del Coeso Società della Salute apre i battenti per un open day dedicato a tutti coloro che vorranno conoscere questo istituto giuridico, normato dalla legge 184/83 e smi, che permette di accogliere, nella propria casa, a tempo pieno o parziale, un minorenne che sta attraversando un momento di difficoltà.

Dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18 l’équipe del Centro affidi, composta da vari professionisti, come assistenti sociali, educatori, psicologi e consulenti familiari, sarà pronta a illustrare le modalità per intraprendere questo particolare percorso.

Al momento, nella zona sociosanitaria Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana, sono 28 gli affidamenti etero-familiari in corso, di cui due a tempo parziale, e cinque sono stati attivati nel corso del 2024. Le famiglie che hanno dato la propria disponibilità ad accogliere e che, dopo vari passaggi, sono state inserite nella banca dati sono 18. Un numero che il Centro affidi si augura di poter far crescere, anche con momenti informativi come quello organizzato per giovedì, per poter, di fronte a ogni nuova necessità, riuscire ad individuare la soluzione più adatta ai bisogni del minore e delle famiglie coinvolte.

“L’affidamento familiare rappresenta una risposta fondamentale per il benessere dei minori che attraversano momenti di difficoltà - afferma il presidente del Coeso Antofrancesco Vivarelli Colonna -. L’obiettivo di questo open day è proprio quello di sensibilizzare la comunità e promuovere l’incontro tra le famiglie che possono offrire accoglienza e il sistema di supporto del nostro Centro affidi. È importante che ci sia sempre un numero crescente di famiglie disponibili, in modo da poter rispondere prontamente alle necessità di ogni bambino”.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Centro affidi chiamando il numero 0564 439276 o scrivendo a centroaffidi@coesoareagr.it.