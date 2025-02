Aeroporto Internazionale di Pisa: nel 2024 scoperti oltre 2,8 milioni di euro non dichiarati

Pisa: Nel 2024 l’aeroporto “G. Galilei” di Pisa ha registrato un traffico di oltre 5,5 milioni di passeggeri, segnando un incremento dell’8,6% rispetto all’anno precedente. Tra le mete più gettonate figurano Londra e Tirana, insieme a destinazioni in Spagna, Francia, Polonia e Germania, senza dimenticare i collegamenti con Marrakesh e Casablanca. L’aumento del flusso di viaggiatori ha reso necessario un rafforzamento delle attività di controllo da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con un’intensificazione degli interventi a tutela delle normative doganali e valutarie.

In particolare, i controlli transfrontalieri hanno portato all’individuazione di valuta non dichiarata per un ammontare complessivo pari a 2.839.614 euro. Le attività ispettive valutarie nel 2024 hanno permesso di sottoporre a sequestro amministrativo 102.003 euro ed elevare ulteriori 204 distinte sanzioni pecuniarie ai passeggeri/trasgressori per complessivi 81.033 euro.

I risultati conseguiti sono il frutto dell’analisi di rischio e delle tecniche investigative sviluppate dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza e dai funzionari ADM, le quali hanno consentito di individuare nuove rotte utilizzate per la movimentazione illecita di denaro e le principali metodologie di occultamento per aggirare i controlli doganali.

Il denaro è stato rinvenuto principalmente all’interno del bagaglio a mano o direttamente addosso ai passeggeri. Tuttavia, alcuni viaggiatori hanno tentato di eludere i controlli con metodi più ingegnosi, occultando le banconote nella fodera delle valigie o all’interno degli indumenti. Tra i casi più rilevanti, spiccano due passeggeri in arrivo dalla Danimarca e dalla Spagna, trovati in possesso rispettivamente di 162.275 e 57.100 euro in contanti. Per entrambi è scattato il sequestro amministrativo del 50% della somma eccedente il limite consentito di 10 mila euro.

Particolare attenzione è stata riservata a sette viaggiatori “recidivi”, provenienti da Albania, Polonia, Lettonia e Regno Unito. Già autori della stessa violazione nei 5 anni precedenti, sono stati nuovamente sorpresi con somme di denaro eccedenti i limiti consentiti. Nei loro confronti è stato disposto il sequestro amministrativo di una parte del contante trasportato.

Nell’ambito del contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, è stata tratta in arresto, in flagranza di reato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, una cittadina di origine nigeriana proveniente dal Belgio che ha tentato di introdurre in Italia 1.250 grammi di eroina con la tecnica dei body packers - c.d. “ovulatore”.

Inoltre, sono stati segnalati alle Prefetture competenti 32 soggetti per uso personale e sequestrati 44 grammi di hashish, 33 grammi di marijuana e 20 ml di olio di hashish e minori quantità di LSD, ecstasy, foglie di coca, Ketamina. In materia di stupefacenti, significativo è stato l’ausilio delle unità cinofile “Frazy” e “Delphy” della Guardia di Finanza.

Per quanto riguarda la lotta al contrabbando di T.L.E., nell’anno 2024, sono stati redatti 102 verbali relativi al sequestro di 80.423 grammi di tabacco e all’irrogazione di sanzioni pari a 545.100 euro. Nell’ambito del fenomeno della sotto fatturazione, l’intensificazione dei controlli ha portato all’emissione di 384 verbali per violazioni dell’art. 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD), ora art. 96 del D. Lgs. 141/2024. Questa pratica illecita, che prevede la dichiarazione di valori inferiori rispetto a quelli reali per ridurre l’importo delle imposte, è stata severamente sanzionata, contribuendo a garantire il rispetto delle normative fiscali e doganali.

Il risultato conseguito è dimostrazione dell’efficacia del Protocollo d’intesa siglato fra ADM e Guardia di Finanza nel mese di aprile del 2023, documento che, oltre a incrementare e velocizzare lo scambio di informazioni, agevola le attività di verifica congiunta fra le due istituzioni presenti sul territorio volte a contrastare anche le violazioni derivanti da comportamenti illeciti dei passeggeri.