Aeroporti toscani: opportunità di crescita e ruolo strategico dei voli low cost

Le rotte aeree alimentano un settore vitale per l’economia regionale. Con l’incremento dei voli operati aumentano anche i turisti in arrivo e i viaggiatori in partenza dagli aeroporti toscani. Questo fenomeno è dovuto in gran parte alle attività promozionali proposte dalle principali compagnie aeree low cost.

I collegamenti economici non attirano soltanto un numero elevato di utenti, ma stimolano anche lo sviluppo degli aeroporti interessati. Ecco perché rappresentano delle risorse per i territori inglobati in una rete internazionale composta da tratte accessibili, ramificate e ravvicinate. I voli low cost, nella maggior parte dei casi, non coprono grandi distanze e non durano più di tre ore.

Eppure, mobilitano un’ampia e significativa quota di viaggiatori disposti a qualche rinuncia pur di raggiungere la propria meta prescelta. Il turismo low cost è un settore in continua ascesa ed espansione. Per queste ragioni rappresenta una valida, irrinunciabile e preziosa opportunità di crescita per gli aeroporti toscani.

Il ruolo strategico delle rotte low cost per l’ulteriore sviluppo degli aeroporti toscani

La Toscana vanta una consolidata e strutturata rete di collegamenti aerei nazionali ed internazionali. Gli aeroporti di Firenze, Pisa e dell’Isola d’Elba gestiscono un rilevante bacino di viaggiatori in partenza o in arrivo. Questa base rappresenta il presupposto per un’ulteriore crescita alimentata dalla domanda di voli low cost.

I collegamenti economici richiamano un numero maggiore di turisti, ma al tempo stesso rappresentano anche una conveniente alternativa per i viaggiatori in partenza. Insomma, gli aeroporti traggono numerosi benefici economici dall’espansione delle rotte low cost e dal conseguente incremento del traffico aereo.

La Toscana assume un ruolo rilevante in questa nuova rete globale grazie al maggior numero di voli operati dalle compagnie aeree low cost. Una posizione strategica in grado di stimolare anche lo sviluppo di altri settori riservati a target differenti, come il luxury, il leisure travel e lo slow tourism. Visibilità e notorietà non mancano di certo dato il vasto e articolato patrimonio culturale, storico ed enogastronomico a disposizione.

Tuttavia, i voli low cost possono rendere gli aeroporti toscani i vettori privilegiati dei flussi economici generati dal turismo e dai servizi aggiuntivi proposti ai viaggiatori. Gli scali regionali vivono una vera e propria fase di rinascita grazie alle nuove tratte economiche sviluppate e promosse dalle compagnie aeree.

Le rotte inaugurate e potenziate per i viaggiatori low cost in Toscana

Le connessioni stabilite dalle compagnie aeree per incentivare la domanda coinvolgono anche gli aeroporti toscani. I nuovi voli low cost in partenza dalla Toscana collegano la regione con i principali stati europei, la Gran Bretagna, il Marocco e la Giordania. Nello specifico, dall’aeroporto di Pisa si possono raggiungere l’Albania, il Belgio, la Croazia, la Danimarca, la Francia, la Germania, la Grecia, il Marocco, l’Olanda, il Portogallo e la Spagna.

Le novità più attese, invece, riguardano i voli low cost operati dall’Aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci. I nuovi collegamenti con Belgrado, Barcellona, Bruxelles, Copenaghen, Francoforte, Londra, Madrid, Monaco di Baviera e Parigi arricchiscono l’offerta di uno scalo in rampa di lancio.

Le conseguenze e gli effetti innescati dall’incremento dei voli low cost

Gli sviluppi economici più evidenti riguardano i servizi diretti e indiretti dedicati ai viaggiatori in transito presso l’aeroporto. Un indotto in grado di generare considerevole un valore aggiunto all’intera comunità in termini occupazionali e remunerativi. I principali servizi di uno scalo aeroportuale comprendono l’assistenza a terra, la gestione dei bagagli, la ristorazione ed i parcheggi.

I posteggi, in particolare, crescono in base all’andamento dei voli operati perché forniscono un servizio indispensabile per i viaggiatori che non usano i mezzi pubblici. Anche i posti disponibili presso un parcheggio aeroporto Firenze custodito e funzionale determinano la popolarità di uno scalo. L’importanza di questo servizio per alcune categorie di viaggiatori è attestata anche dalla crescente rilevanza assunta dalle applicazioni dedicate alla ricerca e alla prenotazione dei posteggi dislocati nei dintorni dei terminal.

Parclick è uno dei principali strumenti sviluppati per individuare e comparare le tariffe dei parcheggi. Una risorsa ulteriore per un pubblico in continua espansione e sempre più importante per lo sviluppo economico degli aeroporti toscani. Le rotte low cost possono supportare l’economia locale e stimolare lo sviluppo di nuove infrastrutture aeroportuali. Un contributo fondamentale per una regione contraddistinta da una spiccata ed affermata vocazione turistica.