Aeroporti: Petrucci (FDI), Ampliamento Firenze è concretezza Governo. Attendiamo grazie di Giani

Firenze:’Per decenni la sinistra ha bloccato la Toscana con discussioni infinite e promesse mai mantenute. Oggi, grazie al via libera della commissione Via-Vas del Ministero dell’Ambiente al masterplan di Toscana Aeroporti e alla nuova pista di Peretola, si dimostra che il centrodestra non si limita a parlare ma realizza le opere necessarie allo sviluppo. Questo progetto è fondamentale non solo per Firenze ma per l’intera regione, perché significa più collegamenti, più lavoro e più competitività.

È la conferma che il Governo Meloni mantiene gli impegni e lavora nell’interesse dei cittadini e dei territori, non delle poltrone di partito. Adesso attendiamo che il presidente Giani e la sua amministrazione trovino il coraggio di ringraziare il Governo per aver sbloccato un’opera in cui hanno sempre dichiarato di credere ma che non sono mai stati capaci di far partire: il governatore provi a pensare, per una volta, al bene dei toscani e non a preoccuparsi h24 di rimanere aggrappato alla malandata scialuppa dei Cinque Stelle’'. Lo scrive, in una nota, la senatrice di Fratelli d’Italia e componente della commissione Ambiente Simona Petrucci.