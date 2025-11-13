Aeroporti. Marcheschi (FdI): "Bene approvazione Via-Vas per Firenze. Avanti verso potenziamento"

Firenze: “Bene l’approvazione del decreto Via-Vas per l’aeroporto di Firenze, che dimostra quanto in Toscana la sinistra da anni abbia saputo solo straparlare, mentre il centrodestra abbia dimostrato tangibilmente che le opere si fanno. Auspichiamo che l’iter autorizzativo, che consentirà, finalmente, di mettere in sicurezza lo scalo fiorentino, rendendolo adeguato alle esigenze della Toscana, proceda in fretta. Il presidente Giani ora ha l’occasione, non appena iniziata la nuova legislatura, di mantenere una promessa fatta da decenni ma mai realizzata dal Pd. E oggi non ci sono più alibi o scuse, perché il potenziamento dello scalo è finalmente autorizzabile. Coloro che si opporranno, verrebbero meno allo sviluppo promesso. Siamo certi che Giani ne sia cosciente…”. Lo scrive, in una nota, il senatore fiorentino di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi.