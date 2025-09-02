Aeroporti, Ampliamento Firenze. Rossi (FDI): "Giani attende consenso M5Stelle per ringraziare governo"

Firenze: “Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani confidiamo che ringrazierà il governo di centrodestra, in seguito al via libera della commissione Via-Vas del Ministero dell’Ambiente al masterplan di Toscana Aeroporti che prevede la realizzazione di una nuova pista da 2.200 metri.

Sempre che, naturalmente, i 5 Stelle glielo permettano. Oggi è accertato che la sinistra ha traccheggiato per anni e che il centrodestra, al contrario, agisce. Questa infrastruttura aeroportuale è determinante per la nostra regione ed il suo sviluppo, ed è rimasta indietro a causa di un Pd che ha pensato più a tenersi strette le poltrone che all’interesse dei territori. Con il centrodestra al governo, le opere, si fanno”. Lo scrive, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Ambiente Fabrizio Rossi.



