Aeronautica Militare: sabato 4 novembre porte aperte al 4° Stormo

Un open day al 4° Stormo Caccia per continuare a celebrare il centenario dell’Aeronautica Militare.



Grosseto: Porte aperte al 4° Stormo che, sabato 4 novembre, dà appuntamento a tutti i cittadini dalle ore 10:30 alle ore 16:30 presso l’aeroporto militare di Grosseto - in via Castiglionese 70 – per raccontare le attività che gli uomini e le donne dell’Aeronautica Militare svolgono ogni giorno al servizio del Paese. L’ apertura straordinaria dell’aeroporto rientra nelle celebrazioni dei 100 anni della Forza Armata dando la possibilità di assistere all’attività di volo e di aeromodellismo, visitare il museo storico dello Stormo e gli stand espositivi tra i quali non mancheranno anche quelli dedicati alla formazione e alle diverse opportunità per entrare a far parte dell’Aeronautica Militare. Saranno inoltre presenti velivoli in mostra statica, simulatori di volo ludici, mongolfiere e macchine d’epoca

Come tutti gli eventi legati al centenario della Forza armata, anche l’Open Day del 4 Novembre rientra nel progetto benefico “Un dono dal cielo per Airc”, fondazione impegnata a sostenere la ricerca sul cancro in Italia da oltre 50 anni. I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di strumentazioni altamente tecnologiche e di ultima generazione per l’Istituto di oncologia molecolare dell’associazione.

L’accesso all’aeroporto militare sarà consentito solo ai partecipanti in possesso del QR Code ottenuto tramite la registrazione che sarà possibile effettuare fino ad esaurimento posti al seguente link General info Open Day 4° Stormo - Eventi Aeronautica - Festeggia con noi il centenario dell’Aeronautica Militare Italiana (difesa.it)

Non sarà possibile parcheggiare all’interno dell’aeroporto fatta eccezione per visitatori diversamente abili. Sarà possibile usufruire del servizio navetta da/per Centro Commerciale Maremà - aeroporto militare.