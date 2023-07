Lo spagnolo Adrià Català è il nuovo portiere del Circolo Pattinatori Grosseto

Grosseto: «Ho scelto il Circolo Pattinatori perché voglio aiutare a vincere una società ambiziosa e in crescita». Adrià Català, 29 anni, originario di Reus, una cittadina della Catalogna ad un’ora di Barcellona, è il nuovo portiere del Cp Grosseto. Dal prossimo agosto prenderà il posto di Giovanni Menichetti, che ha dato l’addio all’hockey giocato per impegni di lavoro. Català, che si appresta a disputare la decima stagione italiana, ha messo nero su bianco sul contratto nei giorni scorsi e prima di partire per la Spagna ha fatto una visita al Centro sportivo di via Mercurio, che diventerà la sua nuova casa nei prossimi anni. «Non ho mai vissuto in Toscana - dice Adrià Català - e tra i motivi che mi hanno spinto a scegliere Grosseto c’è anche la vicinanza dal mare. Io e mia moglie, lodigiana, lo adoriamo e non vediamo l’ora di sistemarci qua».

Il portiere catalano, nato il 16 gennaio 1994, spiega i motivi che lo hanno spinto ad accettare l’offerta del presidente Osti: «La telefonata dei dirigenti mi ha fatto tanto piacere. Grosseto negli ultimi anni cresciuta e migliorata, è passato dalla serie A2 alla semifinale scudetto, ha fatto passi in avanti in ogni stagione e cerca sempre di migliorare. Questa è stata la molla che mi ha fatto decidere di accettare la proposta del presidente Osti».

«Il Circolo Pattinatori è cresciuto anno dopo anno ed è arrivato alla parte più difficile – aggiunge Català - Vogliamo ripeterci e trasformare le sconfitte ai supplementari (in Coppa Italia) o ai rigori (gara 4 di semifinale scudetto e quarti di Wse Cup) in vittorie. Sono pronto a nuove sfide e a tornare a vincere, dopo aver conquistato due scudetti (2016-17 e 2017-2018), una supercoppa (2016) e una coppa Italia (2015-2016) a Lodi».

«Ci sono tante squadre forti – prosegue - con Trissino e Forte dei Marmi che partono sempre davanti alle altre. Già ripetere le prestazioni in Italia sarebbe straordinario. E poi ci aspetta anche la Coppa dei Campioni. Sarà dura ma abbiamo la squadra per divertire il nostro pubblico e per vincere. Nella squadra ci sono tanti giocatori che ho incontrato da avversario e che mi sono sempre piaciuti, come Paghi, Rodriguez e Saavedra. Con Tonchi ho fatto diverse finali scudetto, è un giocatore di grande livello. Ci sono anche giovani interessanti, come Cabella, che ci daranno una grossa mano».

Adrià viene da una famiglia di hockeisti: suo nonno era meccanico della prima squadra, suo padre è un ex giocatore. «E’ stato lui a trasmettermi l’amore per questo sport. Fino a dodici anni ero un esterno non tanto bravo e ho così deciso di fare il portiere»

Il neo biancorosso ha seguito con attenzione le esibizioni della sua nuova squadra: «L’hockey di Michele Achilli è molto bello – sottolinea Oltre a vincere le partite, il quintetto diverte e gioca bene. Dalla mia postazione adoro vedere le azioni d’attacco e il Grosseto gioca un hockey propositivo con il secondo attacco della serie A1».

Il Circolo Pattinatori è la quinta formazione italiana del portierone di Reus: «A Lodi ho vinto tanto, ma sono stato bene anche a Bassano e lo scorso anno a Sandrigo, tanto che mi dispiace andarmene, dopo aver raggiunto gli obiettivi che si erano previsti. Trissino? Era l’inizio di un percorso, nel quale abbiamo centrato i playoff».

Soddisfatto il presidente grossetano Stefano Osti: «Català è un grande obiettivo raggiunto, quando Menichetti ci ha comunicato a marzo che per impegni di lavoro non sarebbe più riuscito a giocare con noi. siamo andati alla ricerca di un sostituto e abbiamo avuto fortuna di una risposta rapida, con grande entusiasmo, di questo ottimo portiere che ha vinto tanto in Italia e che speriamo torni a vincere con noi».

«Tra le sue caratteristiche – conclude Osti – ha una grande copertura della porta. Contiamo sulle sue prestazioni per far sì che, sapendo di poter contare sulle qualità del compagno, gli esterni possano trarre vantaggio della sua presenza per le loro azioni offensive».