"Adotta un'aiuola", pubblicato il bando per le manifestazioni di interesse

Castiglione della Pescaia: Il Comune di Castiglione della Pescaia ha pubblicato il bando per l'affidamento di spazi a verde pubblico da dedicare all'iniziativa "Adotta un'aiuola".



Nel 2012 il Consiglio comunale ha approvato un Disciplinare tecnico con il quale regolamentava le attività da affidare a soggetti pubblici e privati per eseguire interventi di riqualificazione ambientale, manutenzione e gestione del verde pubblico "adottando" un'aiuola.

Uno degli obiettivi dell’Amministrazione comunale è proprio quello di disciplinare e migliorare l’uso e la fruizione degli spazi a verde del proprio territorio, e per questo ha deciso di incentivare aziende, società, Enti, associazioni o soggetti privati, a sponsorizzare e pubblicizzare la propria immagine attraverso interventi di pubblico interesse come la manutenzione di aree a verde inserite nel contesto urbano, concedendo in affidamento alcune aiuole presenti sul territorio per migliorarne l'estetica decorandole con creatività.

Sul Portale del Comune di Castiglione della Pescaia è possibile consultare l'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'adozione, che sono dislocate nelle principali vie e piazze del capoluogo e delle frazioni di Tirli e Punta Ala. Potranno essere affidate in adozione un massimo di tre aiuole per ogni richiedente.

«Il mantenimento del verde del proprio territorio è fondamentale – fanno sapere dal Comune -, soprattutto quando si tratta di aree urbane e questa amministrazione ha da sempre a cuore la tutela e la salvaguardia del proprio verde, infatti non solo si è dotata di una equipe di giardinieri qualificati all’interno del cantiere comunale ma per ogni intervento di potatura o sistemazione degli alberi del territorio chiede pareri ad agronomi ed esperti del settore per avere i giusti consigli anche su come trattare le varie problematiche e malattie che siamo costretti ad affrontare quotidianamente. Pertanto da tempo abbiamo deciso di coinvolgere la cittadinanza in maniera attiva affinché si renda partecipe della conservazione e valorizzazione del nostro enorme patrimonio verde ed oggi rinnoviamo l’invito, già trasmesso con approvazione di consiglio comunale nel 2012, di impegnarsi per la bellezza del nostro territorio».

Una commissione interna di tecnici, formata dal Responsabile del Servizio, dall'Istruttore Tecnico dell'Ufficio Ambiente, il Responsabile del Servizio Manutenzioni esterne, il Responsabile del Settore Segreteria e il Comandante della Polizia Municipale, avrà il compito di valutare il miglior progetto presentato, in base alla scelta delle tipologie di piante, e al valore estetico e funzionale dell'intervento.

Nell'aiuola adottata verrà posta un'insegna con il nome dell'impresa che ha realizzato il progetto e i ringraziamenti da parte dell'ammnisitrazione.





C'è tempo fino alle ore 9:00 del 6 di giugno 2024 per presentare istanza di partecipazione al Protocollo del Comune di Castiglione della Pescaia, Strada Provinciale n. 3 del Palude al Km. 19 del capoluogo. L'apertura delle buste e l'asta di aggiudicazione avverrà lo stesso 6 giugno a partire dalle ore 10:00 presso l'Ufficio Ambiente.

Il bando e la documentazione necessaria sono disponibili al seguente link: comune.castiglionedellapescaia.gr.it