AdF, triplo intervento sulla dorsale Fiora

Grosseto: Triplo intervento di AdF sulla dorsale Fiora. Per la giornata di martedì 5 agosto AdF mette in campo un piano di tre interventi in altrettanti punti della dorsale situati nelle località Pian Garzeto a Campagnatico, Stazione a Roccastrada e Poggio Cerrecchio a Castiglione della Pescaia. I lavori vedranno complessivamente impegnate un totale di 23 persone tra operatori AdF sul campo per le manovre e gestione flussi, addetti al monitoraggio dalla sala telecontrollo e operatori delle ditte esterne.

Si tratta di interventi che non possono essere eseguiti ad acqua aperta; grazie a un grande impegno logistico da parte di AdF, sono stati riuniti in un’unica giornata, così da chiudere il flusso idrico una sola volta, a partire dalle ore 14, riducendo il più possibile l’impatto dei lavori sul servizio ai cittadini. AdF metterà inoltre in campo tutte le azioni necessarie ad annullare o mitigare notevolmente i possibili disservizi derivanti dalla chiusura del flusso, tra le quali l'alimentazione dei serbatoi attraverso risorse idriche locali alternative dove disponibili.

La temporanea sospensione dell’erogazione di acqua interesserà i serbatoi (dotati di capacità di compenso grazie all’accumulo di risorsa) e le utenze collegate in diretta alla condotta dorsale nei comuni di Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Scarlino, Roccastrada, Civitella Paganico, Campagnatico, Cinigiano. Nel comune di Scansano saranno interessate la località Baccinello e le zone rurali, nel comune di Grosseto le località Braccagni, Montepescali e rurale, Batignano e rurale, utenze ex Bonifica e per Castiglione della Pescaia le località Tirli, Ampio, Buriano, Vetulonia, utenze ex Bonifica.

Poiché la capacità di compenso dei serbatoi e delle autoclavi delle singole utenze varia a seconda della loro capacità di stoccaggio della risorsa, il ripristino del flusso idrico - che si stima torni regolare in tutto il territorio interessato nella mattina di mercoledì 6 agosto – potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati. Potranno inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo.

