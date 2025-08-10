AdF, terminato l'intervento in via Caravaggio

Grosseto: Terminato l'intervento per il ripristino urgente su una condotta della rete fognaria in via Caravaggio.

Ora sono in corso i lavori per il ripristino dello scavo e successivamente, una volta assestato, è previsto il rifacimento dell’asfalto.

AdF era al lavoro da stamani in via Caravaggio per un ripristino urgente su una condotta della rete fognaria. Data l'ubicazione del punto di intervento, era stato necessario deviare la circolazione stradale per consentire l'esecuzione dei lavori.