Adf. Santa Fiora, interventi di distrettualizzazione sulla rete idrica

I lavori in programma lunedì 6, martedì 7 e giovedì 9 ottobre

Santa Fiora: La prossima settimana AdF sarà al lavoro a Santa Fiora, per una serie di interventi di distrettualizzazione sulle reti idriche in via Fratelli Cervi e in via della Vetta.

I lavori in via Fratelli Cervi potrebbero determinare dalle 8.30 alle 11.30 di lunedì 6 ottobre e dalle 8.30 alle 15.30 di giovedì 9 ottobre abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nel centro abitato di Bagnore e in via Fratelli Cervi e via Giovanni Pascoli.

L’intervento in via della Vetta potrebbe determinare dalle 8.30 alle 11.30 di martedì 7 ottobre abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via del Ciaramito, via della Fonte, via dei Minatori, via delle Scalette, località Case Fioravanti, via Fratelli Roselli civico 162-164 e dal civico 209 al 255.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.



