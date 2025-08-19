Adf, Roccastrada, proseguono i lavori per ripristinare regolare erogazione idrica

Roccastrada: "Prosegue incessantemente il lavoro dei tecnici di AdF su infrastrutture e impianti di Roccastrada e delle frazioni per ripristinare la regolare erogazione idrica su tutto il territorio interessato. La situazione si è normalizzata a Roccastrada paese e sono in fase di progressivo recupero i serbatoi di Torniella, Sassofortino e Roccatederighi.

Permangono al momento alcune problematiche al serbatoio di Montemassi: in accordo con l’amministrazione comunale, l’autobotte che si trovava in stazionamento a Roccastrada paese è stata spostata nella frazione, in via XX Settembre", scrive Adf.