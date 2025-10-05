Adf Roccastrada, manutenzione in via del Convento
I lavori in programma giovedì 9 ottobre dalle 8.30 alle 17
Roccastrada: Giovedì 9 ottobre AdF sarà al lavoro a Roccastrada, per un intervento di manutenzione programmata sulla rete idrica in via del Convento. I lavori potrebbero determinare dalle 8.30 alle 17 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua a Roccastrada e nella zona rurale. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 17.
Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.