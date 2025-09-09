AdF, rinviato a martedì 16 settembre il maxi intervento sulla dorsale Fiora

Il maxi intervento sulla dorsale Fiora previsto per mercoledì 10 settembre è stato rinviato a martedì 16 settembre causa previsioni meteo avverse: vista la complessità degli interventi simultanei in 8 diversi punti della condotta sono necessarie condizioni ottimali per garantire efficacia e sicurezza

Grosseto: Il maxi intervento di Acquedotto del Fiora (AdF) sulla dorsale Fiora previsto per mercoledì 10 settembre è stato rinviato a martedì 16 settembre causa previsioni meteo avverse: vista la complessità degli interventi simultanei in 8 diversi punti della condotta sono necessarie condizioni ottimali per garantire efficacia e sicurezza. Saranno impegnate in una sola giornata 39 persone tra operatori AdF sul campo per le manovre e gestione flussi, addetti al monitoraggio dalla sala telecontrollo e operatori delle ditte esterne.

Si tratta di interventi che non possono essere eseguiti ad acqua aperta: grazie a un grande impegno logistico da parte di AdF, sono stati riuniti in un’unica giornata, così da chiudere il flusso idrico una sola volta, riducendo il più possibile l’impatto dei lavori sul servizio ai cittadini. Gli interventi avranno inizio alle ore 08:00 e termineranno alle ore 18:00. Il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente nella tarda serata dello stesso giorno.

L’interruzione del flusso idrico interesserà i serbatoi e le utenze collegate in diretta alla condotta adduttrice nei comuni di: Capalbio, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Castiglione della Pescaia in località Tirli e Pian D’Alma, Follonica in località Palazzi, Massa Marittima in località La Pesta e Cura Nuova, Scarlino nel capoluogo e Montalto di Castro.

I punti della dorsale interessati dai lavori sono situati in località Casa Mancini nel comune di Santa Fiora, in località Scalabrelli nel comune di Semproniano, in località Fonte al Cerro, Selva Piana e Pian di Menta nel comune di Manciano e in località Diaccialone e Lagaccioli nel Comune di Capalbio.

AdF attiverà tutte le azioni necessarie ad annullare o mitigare il più possibile i possibili disagi derivanti dalla chiusura del flusso, tra le quali l'alimentazione dei serbatoi attraverso risorse idriche locali alternative dove disponibili. L’interruzione interessa una condotta che adduce l’acqua ai vari serbatoi che presiedono la distribuzione all’utenza, ognuno caratterizzato da una propria capacità di compenso.

Durante l’intervento, e nelle ore immediatamente successive al ripristino del servizio, si potranno inoltre verificare temporanei fenomeni di intorbidimento del flusso idrico anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dall’interruzione del flusso. Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: disponibile cliccando sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.



