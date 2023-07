Grosseto: Investimento di un milione e mezzo di euro per sostituire 4,7 chilometri di condotta di distribuzione lungo la S.P. 43 Macchiascandona, nell’area rurale tra i comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia. Mercoledì 28 giugno possibile sospensione del flusso idrico



AdF, proseguono i lavori di bonifica sulla rete idrica del Bozzone. Nell’area rurale compresa tra i comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia, l’azienda sta portando avanti l’importante intervento per il miglioramento infrastrutturale della condotta centrale: i lavori in corso, che dureranno circa un anno, prevedono la bonifica di oltre 4,7 chilometri di condotta di distribuzione lungo la S.P. 43 Macchiascandona, nel tratto che va dal km 02 + 030 al km 06 + 740; la nuova tubazione in Pead verrà posata lungo la banchina destra della S.P. 43 in direzione di Castiglione della Pescaia.

Per limitare il più possibile le sospensioni del flusso idrico ai cittadini durante i lavori, AdF ha deciso di installare una condotta esterna temporanea a cui allacciare provvisoriamente le utenze. Data la lunghezza del tratto interessato, tale intervento viene portato avanti in più step frazionati nel tempo: il prossimo è in programma mercoledì 28 giugno, quando dalle 7.30 alle 18 potrebbero verificarsi temporanee mancanze di acqua in località Bozzone, Strada Provinciale del Bozzone, strada Porcareccia, strada Acquisti, località Barbaruta, Strada Provinciale 108, Strada Provinciale Barbaruta, strada Chiocciolaia, strada Squadre Basse, strada del Polesine e località Cernaia nel comune di Grosseto e in località Val Di Campo, strada Banditella, località Ponti di Badia, Strada Provinciale del Padule fino all’ingresso di Castiglione della Pescaia ad esclusione della zona industriale, Strada Provinciale 123 delle Strette, località Badiola e strada vicinale Botrona nel comune di Castiglione della Pescaia. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 18 del giorno stesso.

Qualora l'interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette. Per informazioni sugli interventi in programma è possibile consultare il sito www.fiora.it, cliccando sulla sezione "Cerca lavori in corso”.