Adf. Orbetello, creazione nuove infrastrutture in località la Migliorina
I lavori in programma giovedì 4 settembre dalle 8.30 alle 14.00
Orbetello: Giovedì 4 settembre AdF sarà al lavoro nel comune di Orbetello per un intervento di creazione di nuove infrastrutture in Località la Migliorina. I lavori potrebbero determinare, dalle 8.30 alle 14.00 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via della Palma, via dei Fiori, via degli Olmi, via degli Eucalipti, via Aurelia Nord, via Aurelia, strada vicinale della Valentina, località Laschi, località la Marta, podere Enrichetta, località Collecchio, località Alberese Scalo, stazione ferroviaria Alberese. Il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente alle 17:00 salvo imprevisti.
Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.