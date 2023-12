AdF, oltre 85mila euro per Grosseto

In corso la bonifica di circa 300 metri di condotta in via delle Collacchie

Grosseto: Ha preso il via un importante investimento di oltre 85mila euro da parte di AdF per la bonifica di un tratto di condotta di circa 300 metri in via delle Collacchie. L’azienda continua così a sviluppare il proprio piano degli investimenti all’insegna della sostenibilità, dell’innovazione e del rispetto dell’ambiente e della risorsa idrica.

La bonifica in via delle Collacchie prevede la sostituzione di circa 300 metri di condotta in un tratto particolarmente fragile e oggetto di stretto monitoraggio da alcuni mesi; nel corso dei lavori verrà anche variato il percorso dell’attuale tubazione per rendere più agevoli le successive manutenzioni. L’intervento in programma, che dovrebbe concludersi salvo imprevisti in circa 20 giorni lavorativi, comprende inoltre la sostituzione degli organi di manovra e il rifacimento dei pozzetti e degli allacci esistenti.

Nel corso dei lavori potrebbero rendersi necessarie temporanee chiusure del flusso idrico. AdF avviserà i cittadini tramite i consueti canali di comunicazione: il sito www.fiora.it sezione “Cerca lavori in corso”, la pagina Facebook, la app Cittadino Informato e con e-mail e sms per coloro che hanno lasciato i propri contatti telefonici e l’indirizzo di posta elettronica ad AdF. Per usufruire di quest’ultimo servizio, che permette di essere sempre informati sulle manutenzioni programmate o straordinarie in corso, è importante inserire o aggiornare i propri dati, compilando l’apposito form on line all’indirizzo https://www.fiora.it/adf-da-te.html.