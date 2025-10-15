Adf. Monte Argentario, manutenzione in via del Campone
I lavori in programma giovedì 16 ottobre dalle 8.30 alle 14
Argentario: Giovedì 16 ottobre AdF sarà al lavoro a Monte Argentario, per una manutenzione sulla rete idrica in via del Campone. I lavori potrebbero determinare dalle 8.30 alle 14 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in località la Maddalena, via degli Atleti, via dei Maestri d'Ascia, via del Campone, via privata dei Tre Ragazzi. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 14.
