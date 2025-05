Adf. Monte Argentario, intervento nell’ambito della bonifica idrica in località Banchina Toscana

Monte Argentario: Martedì 13 maggio AdF sarà al lavoro a Monte Argentario, per intervento nell’ambito della bonifica idrica in località Banchina Toscana, a Porto Santo Stefano. I lavori fanno parte degli investimenti strategici per il futuro di Monte Argentario, finanziati con il PNRR e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU.

L’intervento potrebbe determinare dalle 8.30 alle 17 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in località Punta Nera, Strada Provinciale 161, Strada Statale 440, via del Fortino, via Guglielmo Marconi. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il QR code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.