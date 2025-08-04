Alla scoperta di miti, storie e leggende nate e custodite all’ombra dell’Ombrone
Adf. Monte Argentario, intervento in via del Campone
I lavori in programma giovedì 7 agosto dalle 9 alle 13
Monte Argentario: Giovedì 7 agosto AdF sarà al lavoro a Monte Argentario per la realizzazione di nuove infrastrutture in via del Campone. I lavori potrebbero determinare dalle 9 alle 13 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via degli Atleti, via dei Maestri d'Ascia, via del Campone, via privata dei Tre Ragazzi. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 13.
Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.