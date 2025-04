Adf. Monte Argentario, in via Caravaggio allaccio di un tratto di bonifica idrica

I lavori di AdF giovedì 10 aprile dalle 7 alle 20

Monte Argentario: Giovedì 10 aprile AdF sarà al lavoro in via Caravaggio a Porto Ercole, nel comune di Monte Argentario, per l’allaccio di un tratto di bonifica idrica, nell’ambito del complesso intervento inserito tra gli investimenti strategici per il futuro del territorio, finanziati con il PNRR e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU.

I lavori sono in programma dalle 7 alle 20 e potrebbe determinare possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in piazza Roma, piazza Albegna, piazza Galliano, piazza Indipendenza, piazza San Sebastiano, piazza San Paolo della Croce, via Aiaccia, via Cirio, via degli Spagnoli, via dei Lecci, via dei Tre Forti, via del Fosso dell'Aiaccia, via della Costa, via della Marina, via della Sughera, via delle Buche, via delle Fonti, via delle Rose, via del Levante, via dell'Ospizio, via del Mandrione, via del Partito, via Don Gabriele Paradisi, via Filippo II, via Forte Filippo, via Fosso delle Buche, via Italia, viale Caravaggio, via Nuova, via Ospizio, via Principe Umberto, via San Francesco d'Assisi, via San Paolo, via San Sebastiano. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 20.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il QR code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.